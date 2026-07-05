減肥｜越南人常吃河粉春卷都體態輕盈？營養師揭越南人5大生活型態維持苗條

越南美食甚多，為甚麼這麼多當地人仍身材纖細？有營養師指出，大家常常疑惑越南的美食都是澱粉類主食，例如河粉、春卷等，但是他們仍然保持輕盈體態。營養師拆解越南人5大生活型態，揭開他們維持苗條身型的秘密。

減肥｜越南人5大生活型態維持苗條 營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，許多人在品嚐越南料理時，常會注意到一個現象，當地居民普遍維持纖細勻稱的體態，即使日常飲食中頻繁出現河粉、春卷等澱粉類主食，體重控制的效果依然顯著。這種現象並非偶然，而是飲食結構、進食順序、生活節奏與日常活動量共同作用的結果。她分析出越南人飲食文化、生活節奏與壓力管理的結構性特點： 1. 餐前清湯的進食順序 越南河粉料理通常會附上一碗清爽的湯頭。餐前先飲用湯品，有助於延緩進食速度、增加胃部飽足感，進而自然減少後續主食的攝取量。

2. 主食搭配高比例蔬菜 越南春卷內餡以大量生菜為主，河粉亦常與蔬菜一同食用。此類飲食結構具有膳食纖維含量高、碳水化合物比例相對較低的特性，能在提供飽足感的同時，減少精緻澱粉的攝取量。 3. 天然抗營養素的存在 越南料理中廣泛使用的生菜、芫荽與豆類，含有草酸、植酸、單寧酸等天然成分。這些物質可與消化道中的部分醣類結合，減緩其吸收速率，對餐後血糖控制與體重維持具有輔助作用。 4. 午間休息的生理效應 越南普遍的午睡文化，是維持代謝健康的重要環節。午餐後短暫休息有助於降低壓力荷爾蒙皮質醇的濃度，不僅能促進精神恢復，亦可減少因壓力引發的食慾波動，降低非飢餓性進食的頻率。

6. 日常活動量的累積效應 越南民眾的日常生活型態具有以下特點： 清晨常見公園或湖邊的步行活動

自行車作為主要交通工具之一

羽球、足球等運動普及率極高

瑜珈在年輕族群中日益盛行 這些活動累積的能量消耗，對於維持基礎代謝率與體態穩定具有顯著影響。