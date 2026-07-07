傷腦行為｜打工仔晏就口痕食甜食提神 恐專注力記憶力大減！營養師教3招護腦飲食

發現腦袋愈來愈差，難以集中又容易忘記東西？營養師指出，平日上班族在下午感到疲憊時，可能會習慣叫一杯手搖飲品或吃甜食來提神，但其實這個做法有可能會引致「第三型糖尿病」，導致專注力及記憶力大減。營養師解釋「第三型糖尿病」的臨床意涵，並教3大護腦飲食方法。

傷腦行為｜打工仔晏就口痕食甜食提神

營養師徐慈家在其facebook專頁上分享指，常習慣以手搖飲或精緻甜點作為快速提振精神的方式，確實能使血糖在短時間內迅速上升，帶來短暫的清醒感。然而，長期依賴含糖飲料、精緻糕點、白麵包及餅乾等高升糖指數食物，可能導致大腦逐漸進入能量利用效率下降的狀態。

傷腦行為｜恐專注力記憶力大減！

近年營養醫學領域提出「第三型糖尿病」的概念，用以描述阿茲海默症與大腦胰島素阻抗之間可能存在的病理連結。此名詞並非正式的疾病診斷分類，而是強調代謝異常與神經退化之間的重要關聯。胰島素的功能如同細胞對葡萄糖的「鑰匙」，負責開啟葡萄糖進入細胞的通道，供身體作為能量來源。當身體長期暴露於高糖、高精緻澱粉的飲食模式中，胰島素受體的敏感度會逐漸下降。此現象若發生於腦部，將導致神經細胞雖有能量供應，卻無法有效利用，進而影響專注力、記憶力，並可能加重氧化壓力與神經發炎反應。