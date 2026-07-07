酒精致肥｜每一克就有7個卡路里 兼阻營養吸收減消耗量 更可引發脂肪肝

小酌可以怡情，但飲太多不但傷身，也會致肥！每克酒精約有7卡路里，換言之酒精濃度愈高的酒，其熱量也會愈高。另外由於酒精會阻礙多種維他命同礦物質吸收，也是致肥的主因。
酒精致肥｜常見酒類卡路里
健身教練Kenny最近在threads分享酒精如何令人變肥的秘密，由於每克酒精也有約7卡路里，中部分酒精的卡路里其實比正常可樂更高，以下為一些常見酒類的卡路里(以100毫升計算)。
紅酒 140卡路里
伏特加 300卡路里
啤酒 30-40卡路里
酒精致肥原因
酒精是乙醇組成，乙醇具有毒性，如在短時間內攝取過量可能會引起酒精急性中毒，一般飲酒後會肝臟進行解毒，乙醇會分解為乙醛，再分解為無毒的乙酸。
人體在正常情況下，脂肪合成由肝臟負責，並送往身體不同部位儲存(如皮下脂肪)，但如身體處於中毒狀態，肝臟就要優先處理酒精，並暫停脂肪燃燒及運送。久而久之肝功能就會受損，並將新合成的脂肪儲存在肝臟內。
長遠可導致胰島素阻抗、血管硬化及高血壓、肝臟細胞發炎、纖維化，甚至走肝硬化等。
另一個間接導致身體肥胖的原因是酒精會阻礙多種維他命和礦物質吸收，尤其是水溶性維他命B1、B6、B9，酒精的利尿作用會加速水溶性維他命出體外。而脂溶性維他命A及D由於代謝於肝臟進行，也會影響吸收。
當身體的營養不足時，亦會影響代謝系統、免疫系統、生長系統等，降低消耗量而導致肥胖。