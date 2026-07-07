酒精致肥｜每一克就有7個卡路里 兼阻營養吸收減消耗量 更可引發脂肪肝

小酌可以怡情，但飲太多不但傷身，也會致肥！每克酒精約有7卡路里，換言之酒精濃度愈高的酒，其熱量也會愈高。另外由於酒精會阻礙多種維他命同礦物質吸收，也是致肥的主因。

酒精致肥｜常見酒類卡路里 健身教練Kenny最近在threads分享酒精如何令人變肥的秘密，由於每克酒精也有約7卡路里，中部分酒精的卡路里其實比正常可樂更高，以下為一些常見酒類的卡路里(以100毫升計算)。 紅酒 140卡路里 伏特加 300卡路里 啤酒 30-40卡路里

酒精致肥原因 酒精是乙醇組成，乙醇具有毒性，如在短時間內攝取過量可能會引起酒精急性中毒，一般飲酒後會肝臟進行解毒，乙醇會分解為乙醛，再分解為無毒的乙酸。 人體在正常情況下，脂肪合成由肝臟負責，並送往身體不同部位儲存(如皮下脂肪)，但如身體處於中毒狀態，肝臟就要優先處理酒精，並暫停脂肪燃燒及運送。久而久之肝功能就會受損，並將新合成的脂肪儲存在肝臟內。 長遠可導致胰島素阻抗、血管硬化及高血壓、肝臟細胞發炎、纖維化，甚至走肝硬化等。