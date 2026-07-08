「臉部瑜伽」真的能瘦面、抗衰老？皮膚醫生解答 想每天做應避開1脆弱部位

嘟嘴、鼓腮、皺眉、拉伸臉部肌肉，這些看似滑稽的表情，都是「臉部瑜伽」的動作。根據CNN報道，臉部瑜伽透過一系列誇張和重複的動作，專門針對臉部肌肉進行鍛煉，因為不花錢、也不用額外準備工具而受到歡迎。近期在社群媒體上也有網紅和自稱專家的人宣稱能藉此達到「拉皮」效果，可以緊緻肌膚、瘦臉和減少細紋。這些效果是誇大其詞嗎？對此，CNN也請來皮膚科醫生向大家分享他們的專業見解。
皮膚醫生說明何為「臉部瑜伽」 鍛煉臉部肌肉助恢復輪廓
臉部由頭骨之上的皮膚、脂肪和肌肉組成，美國威爾康乃爾醫學院皮膚科臨床助理教授Anetta Reszko醫生說明，在皮膚真皮層下方有一層「皮下脂肪墊」，位於肌肉上方。這些肌肉讓人們可以做出微笑、皺眉、咀嚼等各種臉部動作，脂肪與肌肉一起讓臉部看起來豐滿。隨著年齡的增長，或注射了肉毒桿菌，這些肌肉可能會萎縮，使脂肪墊下垂，臉部也就變得鬆弛、凹陷。
美國芝加哥西北大學范伯格醫學院皮膚病學系副主任兼教授Murad Alam醫生則指出，「臉部瑜伽」的概念是鍛煉臉部下方的肌肉，幫助恢復臉部輪廓。他於2018年進行的小型研究顯示，每天進行30分鐘的運動，經過20周後，皮膚科醫生觀察到參與者的臉部豐滿度有所改善。
Alam醫生表示，他們注意到變化最大的地方是臉頰，因為臉頰肌肉是臉部最大的肌肉之一，如果加強對這部位的鍛煉，也能看到較明顯的效果，但還需要更多臨床試驗來進一步證實。他也指出，由於改善程度並不顯著，臉部瑜伽不太可能取代醫美療程，但對於那些考量到安全性、便利性或經濟負擔而不願做醫美的人而言，臉部瑜伽可能是一個替代選項。
臉部瑜珈安全嗎？醫：避開眼周皮膚 想要「這些效果」建議求醫
在臨床上，Reszko醫生也會推薦患者進行臉部瑜伽，以促進臉部的血液和淋巴循環。她解釋，臉部有數百個淋巴結，透過淋巴液排出廢物並抵抗感染；睡覺時的平躺姿勢，會讓淋巴液在臉部堆積，正是剛睡醒時臉部浮腫的原因。
每天花10到15分鐘活動、拉伸和按摩臉部肌肉，有助於消除浮腫。Reszko醫生表示，其效果與中醫的刮痧類似，對於剛接受整形手術或患有慢性過敏的患者有幫助。此外，臉部的血液循環改善也可能讓皮膚看起來更加紅潤，但這種效果通常是暫時的。
臉部瑜伽安全嗎？Alam醫生表示，一般來說臉部瑜伽是無害的，不過如果要每天做，他建議避免摩擦或拉伸的眼周皮膚，因為這個部位的皮膚比臉部其他部位更薄、也更敏感。若想要達到撫平皺紋、緊緻肌膚或是治療痤瘡等，建議還是要尋求專業皮膚科醫生的協助。
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