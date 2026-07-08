偷竊癖｜TVB男星涉偷Labubu花束？醫生揭5大特徵：偷竊只為滿足心理快感

懷疑自己或身邊人有偷竊癖？本文由精神科醫生親解偷竊癖的心理成因、常見特徵及有效治療方案，助你辨識並應對非理性偷竊行為。
近日有報道指，去年樂易玲的生日派對上，由周吉佩送上的Labubu花束竟不翼而飛，經樂小姐翻查閉路電視後，揭發是一名47歲前TVB男藝人偷走。在社會猜測犯人是哪一個男藝人時，以下為大家講解偷竊癖是甚麼！
精神科專科醫生汪嘉佑曾在社交平台分享有關偷竊癖的小知識。他形容偷竊癖是一種心理疾病，是屬於衝動控制障礙的一種，患者即使不需要或田買得起那些物品，仍會無法克制偷竊的衝動，偷竊癖的患者進行偷竊的過程只為滿足心理快感，並不會在乎物品的價值。
偷竊癖4大特徵：為何會無法自控？
1. 擁有無法抗拒的衝動
2. 偷竊非必要的物品
3. 偷竊前會非常緊張，但偷竊時會感到愉悅、滿足及解脫
4. 患者會多次偷竊甚至變成習慣
偷竊癖成因揭秘：腦部化學物質失衡與心理因素
汪嘉佑解釋，偷竊癖的成因可能與以下原因有關：
1. 腦部化學物質失衡：血清素、多巴胺等神經傳遞物質異常有關
2. 心理因素：或與壓力、焦慮、抑鬱或其他情緒問題有關
3. 遺傳或環境因素：家族史或因童年創傷所致
4. 有強迫症相關特質
如何治療偷竊癖？認知行為療法與藥物雙管齊下
目前治療偷竊癖主要透過認知行為療法，以情境訓練與預防復發技巧，以協助患者控制衝動並改善行為模式；醫生也可能會處方選擇性血清素再攝取抑制劑等抗抑鬱藥物，以調節情緒及衝動。