偷竊癖｜TVB男星涉偷Labubu花束？醫生揭5大特徵：偷竊只為滿足心理快感

懷疑自己或身邊人有偷竊癖？本文由精神科醫生親解偷竊癖的心理成因、常見特徵及有效治療方案，助你辨識並應對非理性偷竊行為。

3. 偷竊前會非常緊張，但偷竊時會感到愉悅、滿足及解脫

1. 擁有無法抗拒的衝動

偷竊癖成因揭秘：腦部化學物質失衡與心理因素

汪嘉佑解釋，偷竊癖的成因可能與以下原因有關：

1. 腦部化學物質失衡：血清素、多巴胺等神經傳遞物質異常有關

2. 心理因素：或與壓力、焦慮、抑鬱或其他情緒問題有關

3. 遺傳或環境因素：家族史或因童年創傷所致

4. 有強迫症相關特質

如何治療偷竊癖？認知行為療法與藥物雙管齊下

目前治療偷竊癖主要透過認知行為療法，以情境訓練與預防復發技巧，以協助患者控制衝動並改善行為模式；醫生也可能會處方選擇性血清素再攝取抑制劑等抗抑鬱藥物，以調節情緒及衝動。