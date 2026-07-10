產後大出血不是惡露！醫生揭示5大警號 出院12周內要小心

產婦生產後通常會排出惡露，但若短時間內大量出血、血塊過大，或合併頭暈、心悸、冒冷汗等症狀，就可能不是一般產後恢復過程。宏其婦幼醫院產科主任潘景賓提醒，產後大出血不只可能發生在生產後24小時內，產後24小時後至12周內仍有風險，產婦與家屬都應留意出血量及身體狀況，若出現異常應盡快就醫評估。

產後大出血 醫： 24 小時內常見 返家後仍有風險 潘景賓主任說，產後惡露是子宮恢復過程中的正常分泌物，通常量會慢慢減少，顏色也會從鮮紅轉為粉紅、褐色、淡黃色和白色，多數約2至3周後改善，而產後大出血可分為原發性與繼發性，前者是生產後24小時內發生，也是臨床較常見類型，後者則是產後24小時後至12周內發生，傳統上出血量以自然產超過500毫升、剖腹產超過1,000毫升作為判斷。 不過潘景賓主任表示，目前臨床多以失血量超過1,000毫升，或出血時合併低血容性休克症狀作為依據，例如頭暈、心跳加快、血壓下降，甚至休克等，也因此，產婦返家後仍要觀察惡露變化，若產婦在生產滿月後，發現原本已逐漸減少惡露，突然轉為大量鮮紅色出血，甚至出現拳頭般大的血塊，且合併臉色蒼白、頭暈、冒冷汗、心悸、低血壓、呼吸急促、發燒、下腹劇痛等狀況，就應提高警覺，盡快安排回診或就近就醫。

高風險族群不少 多胞胎、羊水過多都要留意 至於高風險族群，潘景賓主任表示，任何孕婦都有可能發生產後大出血，但部分族群風險較高，臨床常用「4T」記憶原因，最常見是子宮收縮不良(Tone)，約佔七至八成；其次是子宮、產道、陰道撕裂傷等創傷(Trauma)；第三是胎盤或組織殘留(Tissue)；第四則是凝血功能異常(Thrombin)，例如瀰漫性血管內凝血或羊水栓塞等疾病。 其中，較易造成子宮收縮不良的情況包括雙胞胎、羊水過多、胎兒超過4千克等，其他危險因子也包括前置胎盤、胎盤早期剝離，或曾發生產後大出血、前胎剖腹產、產程過長或急產、高齡產婦、妊娠高血壓、貧血及凝血功能異常等，而若產婦有慢性病或其他已知健康疑慮，醫療團隊也通常會在入院時特別留意，依個別狀況分為低風險、中風險及高風險，並給予適切的產中及產後照護，因此建議盡量選擇具備完整醫護團隊、麻醉支援及輸血血庫量能的醫療院所，以便因應各式緊急狀況，降低產後大出血對產婦的生命風險。

產前宜先控制風險 體重、貧血都要做好管理 針對產前風險管理，潘景賓主任表示，包括控制孕期體重、改善貧血及控制內科相關疾病，臨床建議孕期體重增加約10至12公斤即可，若孕婦血紅素低於11g/dL，可視情況調整飲食或補充鐵劑，一旦待產時血紅素過低，例如低於8g/dL，醫療團隊可能會依狀況評估是否需預防性輸血，以提升產婦的生命安全。 產婦一旦產後大出血，潘景賓主任指出，臨床上會透過儀器時刻監測生命徵象，同時判斷出血嚴重程度，醫師通常會先按摩子宮、清空殘存血塊和膀胱尿液，必要時使用藥物協助，若仍無法控制出血量，可能會進一步採取紗布或水球填塞、外科壓迫縫合、子宮動脈栓塞手術等方式止血，而若相關止血方式仍無效，就會考慮子宮切除以保命，但是否會走到這一階段，仍須視患者個別病況決定。