濕氣重｜一落雨全身就又攰又重 皆因「濕氣重」？營養師教10招自測濕氣 教吃10種消水食物

每逢下雨天，身體就會變得沉重？有營養師指出，若在雨天時身體出現沉重感，有可能是與身體代謝調節有關，即是人稱「濕氣重」。營養師列出有10大症狀有助檢查自己是否「濕氣重」，並教大家吃10種食材有助消水去腫。

濕氣重｜一落雨全身就又攰又重 皆因「濕氣重」？ 營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，每逢連續降雨或濕度偏高的天氣型態，許多人會自覺身體沉重、精神渙散、活動力下降。坊間常將此類感受歸因於「濕氣重」。然而，此名詞並非現代醫學的正式診斷名稱。從生理學角度來看，這些表現更可能與飲食結構、睡眠品質、活動量變化及水分代謝效率的波動有關。連續雨天往往伴隨室內活動時間延長、自然光照減少，這些環境因素的改變本身即足以影響生理節律與代謝狀態。

濕氣重｜營養師教10招自測濕氣 下列徵兆在雨天經常被提及，多數與生活習慣的短期偏移有關，而非單一病因所致： 身體浮腫：下肢、眼瞼或末梢部位的暫時性水分滯留 脂肪囤積：代謝效率下降，伴隨體脂堆積趨勢 多痰易咳：喉嚨異物感或痰液分泌增加 食慾不佳：餐後腹脹或食慾波動 皮膚敏感：敏感度上升(如濕疹、搔癢) 舌苔厚、有齒痕：舌苔增厚或舌緣齒痕明顯 睡眠質素低：晨起疲憊感持續 喝水量降：水分攝取意願偏低 大便質地改變：糞便性狀黏滯 分泌物變化：生理期前後分泌物多、有白帶

營養師高敏敏提醒，上述現象並非特定疾病的診斷依據，可能同時與壓力、睡眠品質、體重、慢性發炎、過敏體質或腸道功能有關。因此，不應簡化為單一「排濕」處置，而應從整體生活型態進行評估。

濕氣重｜營養師教吃10種消水食物 她推介以下食材因其營養組成與生理效應，可作為日常飲食調整的輔助選項： 冬瓜：含水量高、熱量密度低，適合於水分補充與體積管理。 苦瓜：含多種植化素與膳食纖維，有助於維持代謝功能。 絲瓜：水分豐富，為夏季蔬菜攝取的良好來源。 生薑：內含薑辣素，具促進末梢循環與體溫調節的潛在效益。 青蔥：含硫化合物，對維持生理機能具有正面作用。 花椒：可提升食慾，有助於飲食多樣性。 洋蔥：富含槲皮素，具抗氧化特性。 薏仁：膳食纖維含量高，為常見的穀物搭配選項。 綠豆：可作為全穀雜糧類的來源之一。 紅豆：含膳食纖維與礦物質，建議以煮水取澄清液方式飲用，避免過量澱粉攝取。