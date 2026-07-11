世界盃｜捱夜睇波球證吹哨/出牌恐致血壓波動險猝死 醫生教6招享受足球同時降傷害

球迷注意！看世界盃球賽也很傷身？有醫生指出，世界盃盛事吸引很多觀眾觀看，但由於時差問題，許多人即使翌日要上班，也要連夜觀賽，令生理上負上沉重的代價。這種情況不但會令人情緒易波動，行為更會變衝動不理性，甚至對身體造成影響增加猝死風險。醫生指出，有6大方法能夠讓球迷享受足球之餘，能有效把傷害降到最低。

世界盃｜捱夜睇波球證吹哨/出牌恐致血壓波動險猝死 重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，四年一度的世界盃足球賽，對全球數以億計的觀眾而言，是一場情感投入、社交凝聚與生活節奏重整的集體儀式。凌晨時分的賽事轉播、關鍵時刻的緊張氛圍，確實難以令人輕易放棄參與。然而，連續數日甚至數週的夜間觀賽行為，可能對人體多個系統造成累積性的生理負擔。對身體所造成的影響包括： 1. 睡眠時數縮減 連續數日睡眠時間少於六小時，即可能影響前額葉皮質的正常運作，此區域負責高階認知功能，包括注意力調控、反應速度、記憶鞏固與情緒管理。當其功能受到干擾，判斷力與衝動控制能力亦會隨之下降。此現象並非單純的「疲勞」，而是大腦特定區域的暫時性功能抑制。

2. 心血管系統的額外負荷 觀賽過程中的情緒波動，本身即為交感神經系統的強效刺激源。關鍵時刻的血壓上升、心跳加速與腎上腺素分泌，皆會增加心肌耗氧量。若疊加睡眠剝奪，對心血管系統的負荷將更為顯著。研究顯示，重大足球賽事期間，急性心肌梗塞與心律不整的發生率確實出現上升趨勢。高血壓、冠狀動脈疾病、糖尿病、腦血管病史及睡眠呼吸中止症患者，屬於此類風險的易感族群。 3. 飲食行為的改變與熱量失衡 睡眠不足會干擾食慾調節激素的正常節律，導致飢餓素濃度上升、瘦素濃度下降，兩者協同作用會顯著增強對高油、高糖、高鹽食物的攝取慾望。常見的觀賽宵夜如炸物、薄病、杯麵、加工肉品與含糖飲料，熱量密度極高。單場賽事期間的攝取量，可能已超過個人整日基礎代謝需求，解釋世界盃期間體重增加2至3公斤的普遍現象。

4. 酒精對睡眠結構的干擾效應 酒精雖可縮短入睡時間，卻會破壞睡眠週期的後半段結構，減少深層睡眠比例，增加夜間覺醒次數，並可能加重打鼾與睡眠呼吸中止的嚴重程度。酒精與睡眠剝奪的組合，亦被視為心律不整的潛在誘發因子。 5. 免疫功能的抑制與感染風險上升 睡眠期間為免疫系統進行修復與調節的關鍵時段。自然殺手細胞的活性在睡眠不足狀態下會明顯下降，導致宿主對病毒感染的防禦力減弱、傷口癒合延遲，並可能加劇體內慢性發炎狀態。若本身已有慢性疾病，熬夜將進一步削弱身體的恢復能力。

6. 代謝調控的短期惡化 實驗證據顯示，將睡眠縮短至每晚4-5小時，即可顯著降低胰島素敏感性。此變化會導致血糖波動加劇、食慾上升、令人更想吃甜食與油炸物，並對糖尿病患者的血糖控制構成額外挑戰。 7. 情緒調節能力的下降 睡眠不足會削弱情緒調節中樞的穩定性。當支持的球隊表現不如預期時，情緒反應容易被放大，表現為易怒、焦躁或衝動行為。文獻亦指出，大型球賽後家庭衝突與暴力事件的發生率可能增加。 8. 久坐姿勢與眼部疲勞 長時間維持固定坐姿觀看螢幕，可能引發眼部乾澀、頭痛、頸肩部肌肉緊繃，以及下肢血液循環減慢。對於肥胖、吸煙或曾有血栓病史者，長時間久坐可能增加下肢靜脈血栓的風險。