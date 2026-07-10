運動｜為何人人進步速度不同？研究揭DEAF1基因影響肌肉抗老與修復

【運動無效？】運動為何有人事半功倍？新加坡研究揭示DEAF1基因是關鍵！了解DEAF1如何影響肌肉老化與修復，助你提升運動成效，延緩肌少症。立即看文章，找出你的運動進步秘訣！

就算有運動習慣，亦不一定人人都有進步！最近新加坡一項研究發現，有些人在運動後恢復得更快，並有更明顯的抗老效果，其關鍵可能在於一個名為DEAF1的基因！