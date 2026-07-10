運動｜為何人人進步速度不同？研究揭DEAF1基因影響肌肉抗老與修復

【運動無效？】運動為何有人事半功倍？新加坡研究揭示DEAF1基因是關鍵！了解DEAF1如何影響肌肉老化與修復，助你提升運動成效，延緩肌少症。立即看文章，找出你的運動進步秘訣！
就算有運動習慣，亦不一定人人都有進步！最近新加坡一項研究發現，有些人在運動後恢復得更快，並有更明顯的抗老效果，其關鍵可能在於一個名為DEAF1的基因！
運動效果差？DEAF1基因影響肌肉老化與修復
據外媒報道，研究由新加坡國立大學醫學院、新加坡中央醫院及英國卡迪夫大學合力進行，研究人員發現，當肌肉老化時，不只肌肉會流失，也與受損蛋白持續堆積有關，而隨年齡增長，DEAF1活性也會逐漸升高，並打亂肌肉細胞正常修復機制，令身體無法清除受損蛋白，加速肌力下降。
規律運動助降低DEAF1活性 提升肌肉力量
但是當維持良好規律運動時，就可降低體內的DEAF1活性，令肌肉重新恢復清除受損蛋白的能力，並可維持較好的力量與韌性。研究同時發現，部分長者的DEAF1活性過高，或相關調節功能已明顯下降，單靠運動未必能完全恢復肌肉修復能力，這就是為何不同人運動效果差異很大。
團隊進一步在果蠅及老年小鼠實驗中獲得相同結果，代表DEAF1可能是不同物種共同的肌肉老化調節機制，期望未來如可安全調控DEAF1，有機會發展延緩肌少症及協助肌肉修復的新療法。