碌手機釀痔瘡危機？醫生警告久坐風險與護菊密碼

現代人手機不離身，連上廁所也要抓緊時間看影片與讀文章，這個習慣正悄悄引發難以啟齒的痔瘡危機。花蓮慈濟醫院大腸直腸外科陳律嘉醫生指出，門診中因痔瘡困擾就醫的患者屢見不鮮。臨床上觀察到部分患者因長期忽視出血，導致嚴重貧血，血色素降至4至5 g/dL(正常值約12至16 g/dL)，需緊急輸血處置。陳律嘉醫生呼籲，預防痔瘡應從生活習慣著手。

正常軟墊為何變痔瘡？破解蹲式馬桶防範迷思 陳律嘉醫生表示，痔瘡前身為人體正常的肛門軟墊結構，具保護周邊組織與緩衝糞便摩擦功能。若如廁習慣不良且坐式馬桶設計舒適，常讓人一坐超過十分鐘。陳律嘉醫生解釋，坐在馬桶上雙腿具支撐力，全身壓力點會集中在肛門口。若加上排便用力，可能使肛門附近靜脈血管發炎瘀血，長期回流不順易導致組織撐開脫垂形成痔瘡。此外，蹲式馬桶若使用過久同樣具風險，加上飲食缺乏水分與纖維引發慢性便秘，皆會加速痔瘡形成。

生活飲食如何防範痔瘡？醫生傳授天天 520 密碼 為讓民眾便於記憶與實踐，陳律嘉醫生分享護菊健康密碼「天天520」，建議從生活與飲食雙管齊下： 「5」如廁不超過5分鐘：專心如廁並速戰速決，戒除帶手機進廁所習慣。將時間控制在5分鐘內，避免肛門長期承受重壓。

「2」成人每日飲水2公升：水分為軟化糞便關鍵。大腸會持續吸收糞便水分，若飲水不足，直腸末端糞便將變得乾硬難排出。

「0」補充足夠纖維排便0用力：膳食纖維助腸道蠕動，需選對蔬菜種類，深綠色蔬菜(如菠菜、番薯葉)纖維含量約為淺色蔬菜3倍以上。主食亦可用五穀飯代替白米，豐富膳食纖維攝取。