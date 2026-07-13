帶狀疱疹(生蛇)由水痘帶狀疱疹病毒引起，而本港39歲以上人士有97%曾感染水痘，所以每3人便有一人有可能生蛇。免疫力較弱的人士，生蛇風險比一般人可高出3倍，有病人組織建議政府資助高危人士接種相關疫苗。 環太平洋大學聯盟全球健康榮譽顧問黃至生醫生指，生蛇會經歷幾個期間，早期有輕微不適和痛楚，發病期會出現皮疹水疱，如水疱穿了或致其他位置的二度感染；後期開始結疤，但此時才是痛楚的開始，或帶來長達數年的後遺神經痛。「約5%患者會再次生蛇，免疫力弱人士更容易反覆發作。」生蛇同時可帶來其他影響，例如生蛇上眼或致失明，也有患者出現腦炎、腦膜炎、中風等情況。

醫療開支高昂 對於免疫力弱人士，若生蛇或出現更嚴重症狀和併發症。有數據指出，長期病患因生蛇而到急症室求診及住院的比率比一般人高；外國研究顯示每名患者每次門診的平均醫療開支為2,425港元，住院患者更達38,325港元，為醫療系統來不小資源壓力。 黃至生續指，慢性腎病、癌症、心血管病、慢性肺病、愛滋病、自身免疫系統病、器官移植人士都有較高風險生蛇，而免疫力亦與心理壓力有關，工作緊張、通頂睇波也有可能誘使水痘帶狀疱疹病毒重新活躍。

雙重打擊增風險 風濕病及自身免疫系統病患者比一般人有較高生蛇風險，例如類風濕關節炎患者風險會高出2至3倍、紅斑狼瘡患者高2.1倍、腎移植及肝移植人士風險分別高8和5.9倍。風濕病科專科醫生蘇晧解釋，「首先疾病本身引致免疫失調，未必可有效壓制潛伏體內的病毒；其次是患者需要長期使用免疫抑制劑控制風濕病情，但也同時削弱免疫防線，導致病毒有機可乘。」高危人士應提高生蛇認知、控制好本身的病患、有充足睡眠和壓力管理、維持健康生活慣、接種相關疫苗，有助預防生蛇。

八成高危人士未打疫苗 至於本港相關病人群組對於預防生蛇的態度，7大病人組織包括香港強脊會、B27協進會、皮肌炎多肌炎互助小組、香港肝臟移植協康會、樂晞會、銀屑護關會及毅希會作出問卷調查，結果發現四成受訪者曾生蛇，其中33%更生蛇2次或以上；近兩成生蛇患者曾因而入院。可是，八成受訪者並沒有接種生蛇預防疫苗，最大原因是價錢昂貴。若醫管局及衛生署提供疫苗資助，97%受訪者表示支持；74%人同意以共付模式推動疫苗接種；最多受訪者(58%)願意承擔不超過三成的疫苗費用。