帶狀疱疹(生蛇)由水痘帶狀疱疹病毒引起，而本港39歲以上人士有97%曾感染水痘，所以每3人便有一人有可能生蛇。免疫力較弱的人士，生蛇風險比一般人可高出3倍，有病人組織建議政府資助高危人士接種相關疫苗。
環太平洋大學聯盟全球健康榮譽顧問黃至生醫生指，生蛇會經歷幾個期間，早期有輕微不適和痛楚，發病期會出現皮疹水疱，如水疱穿了或致其他位置的二度感染；後期開始結疤，但此時才是痛楚的開始，或帶來長達數年的後遺神經痛。「約5%患者會再次生蛇，免疫力弱人士更容易反覆發作。」生蛇同時可帶來其他影響，例如生蛇上眼或致失明，也有患者出現腦炎、腦膜炎、中風等情況。
醫療開支高昂
對於免疫力弱人士，若生蛇或出現更嚴重症狀和併發症。有數據指出，長期病患因生蛇而到急症室求診及住院的比率比一般人高；外國研究顯示每名患者每次門診的平均醫療開支為2,425港元，住院患者更達38,325港元，為醫療系統來不小資源壓力。
黃至生續指，慢性腎病、癌症、心血管病、慢性肺病、愛滋病、自身免疫系統病、器官移植人士都有較高風險生蛇，而免疫力亦與心理壓力有關，工作緊張、通頂睇波也有可能誘使水痘帶狀疱疹病毒重新活躍。
雙重打擊增風險
風濕病及自身免疫系統病患者比一般人有較高生蛇風險，例如類風濕關節炎患者風險會高出2至3倍、紅斑狼瘡患者高2.1倍、腎移植及肝移植人士風險分別高8和5.9倍。風濕病科專科醫生蘇晧解釋，「首先疾病本身引致免疫失調，未必可有效壓制潛伏體內的病毒；其次是患者需要長期使用免疫抑制劑控制風濕病情，但也同時削弱免疫防線，導致病毒有機可乘。」高危人士應提高生蛇認知、控制好本身的病患、有充足睡眠和壓力管理、維持健康生活慣、接種相關疫苗，有助預防生蛇。
八成高危人士未打疫苗
至於本港相關病人群組對於預防生蛇的態度，7大病人組織包括香港強脊會、B27協進會、皮肌炎多肌炎互助小組、香港肝臟移植協康會、樂晞會、銀屑護關會及毅希會作出問卷調查，結果發現四成受訪者曾生蛇，其中33%更生蛇2次或以上；近兩成生蛇患者曾因而入院。可是，八成受訪者並沒有接種生蛇預防疫苗，最大原因是價錢昂貴。若醫管局及衛生署提供疫苗資助，97%受訪者表示支持；74%人同意以共付模式推動疫苗接種；最多受訪者(58%)願意承擔不超過三成的疫苗費用。
長期病患者關注醫療改革聯席代表彭鴻昌認為，醫療收費改革的同時，也是檢視醫療服務涵蓋範圍的機會，「通過預防和疫苗接種，更有效使用醫療資源，既可減低患者個人負擔，也減日後醫療系統開支。」香港肝臟移植協康會代表黃龍輝希望醫務衛生局可盡快公布早前帶狀疱疹疫苗成本效益分析結果，落實支援高危病友，「病人組織建議，如可全額資助最為理想，但考慮到加快落實資助，可以共付模式推出，高危人士自付約25%費用。」