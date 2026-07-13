怕失敗源自童年經歷 研究：意象治療有助減少失敗恐懼

有些人會將錯誤視為人生災難，有的則能輕易放下失敗，這行為可追溯到童年經驗。若童年時被照顧者批評、忽視或嚴厲管控，都可能會令人產生犯錯等於無價值的想法，並對失敗抱持恐懼，影響可持續至成年。波蘭一項研究發現，利用想像力的意象治療可能有助人們以不同方式面對痛苦的童年記憶，從而減少他們對於失敗的恐懼。

治療童年痛苦記憶

為探討意象治療是否能以持久方式減弱負面記憶對日常生活的影響，波蘭一個研究團隊邀請180名18至35歲、具有失敗恐懼的人士參加隨機對照測試。他們被分成3組，並安排4次內容聚焦於與批評相關的童年痛苦記憶的治療。

第一組接受「意象暴露」(Imagery Exposure)治療，參加者被要求回想引發恐懼或焦慮的情境，且不逃避或轉移注意力。第二組接受「意象重寫」(Imagery Rescripting)治療，回想一段痛苦的事情，並想像有一位保護者提供支援，挑戰批評者及保護當時身為孩童的自己。第三組則是先回想痛苦的事情，等10分鐘後再想像有保護者加入，以干擾批評記憶的痕跡並強化治療效果。