養生風潮｜排毒變致癌？盲飲橄欖油檸檬汁 慘變胃酸倒流？醫生教8招降低風險

「橄欖油＋檸檬汁」是近日熱爆的養生風潮，網上有指只要但空腹飲用，就有助延緩衰老、排毒。不過，有醫生指出，這個飲食方法並非人人適合，有可能會引致火燒心，出現胃酸倒流等症狀。醫生指出，有8大方法有助降低以上風險。

養生風潮｜韓國爆紅飲「橄欖油＋檸檬汁」暗藏健康陷阱

營養功能醫學專家劉博仁在其facebook專頁上分享指，在門診中橄欖油加檸檬汁的養生習慣，有些人長期飲用毫無不適，但也有不少人因此出現胃酸倒流、胸口灼熱、喉嚨異物感、頻繁清喉嚨，甚至半夜咳嗽等症狀。

他解釋指，橄欖油加檸檬汁可能誘發胃酸倒流的原因是，從生理機制來看，主要有兩個層面：

1. 油脂延長胃排空時間