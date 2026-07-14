熱門搜尋:
2026世界盃 DSE放榜2026 車Cam直擊 網上熱話 結業潮 新店關注組 C觀點 芊御 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
健康
出版：2026-Jul-14 07:00
更新：2026-Jul-14 07:00

養生風潮｜排毒變致癌？盲飲橄欖油檸檬汁 慘變胃酸倒流？醫生教8招降低風險

分享：
Joe31

養生風潮｜韓國爆紅飲橄欖油＋檸檬汁恐增患癌風險 排毒變靚慘變胃酸倒流？醫生教8招降低風險

adblk4

「橄欖油＋檸檬汁」是近日熱爆的養生風潮，網上有指只要但空腹飲用，就有助延緩衰老、排毒。不過，有醫生指出，這個飲食方法並非人人適合，有可能會引致火燒心，出現胃酸倒流等症狀。醫生指出，有8大方法有助降低以上風險。

養生風潮｜韓國爆紅飲「橄欖油＋檸檬汁」暗藏健康陷阱

營養功能醫學專家劉博仁在其facebook專頁上分享指，在門診中橄欖油加檸檬汁的養生習慣，有些人長期飲用毫無不適，但也有不少人因此出現胃酸倒流、胸口灼熱、喉嚨異物感、頻繁清喉嚨，甚至半夜咳嗽等症狀。

他解釋指，橄欖油加檸檬汁可能誘發胃酸倒流的原因是，從生理機制來看，主要有兩個層面：

1. 油脂延長胃排空時間

  • 橄欖油屬於脂肪類物質。當一次攝取較多油脂時，胃的排空速度會減慢，食物在胃內停留時間拉長，導致胃內壓力上升。此時若下食道括約肌功能較弱，胃內容物便容易向上逆流。

adblk5

2. 酸性液體直接刺激食道黏膜

  • 檸檬汁在飲用當下屬於酸性液體。若食道已有發炎或黏膜敏感，酸性物質可能進一步刺激食道，引發灼熱感與不適。即使檸檬汁在體內代謝後偏向鹼性，其對食道的直接刺激仍不容忽視。

因此，橄欖油加檸檬汁並非適合所有人的養生方式。尤其對已有胃酸倒流、胃炎、食道炎或胃脹氣問題者，更應謹慎評估。

橄欖油好處、禁忌及迷思（am730製圖） 橄欖油好處、禁忌及迷思（am730製圖） 橄欖油好處、禁忌及迷思（am730製圖） 橄欖油好處、禁忌及迷思（am730製圖） 橄欖油好處、禁忌及迷思（am730製圖） 橄欖油好處、禁忌及迷思（am730製圖） 橄欖油好處、禁忌及迷思（am730製圖）

養生風潮｜胃酸倒流6大潛在影響 或增患癌風險

劉醫生指，長期胃酸倒流不僅造成不適，還可能對食道造成結構性傷害。常見的併發症包括：

  1. 逆流性食道炎

  2. 慢性咳嗽

  3. 聲音沙啞

  4. 咽喉異物感

  5. 夜間睡眠品質下降

  6. 牙齒琺瑯質受損

當食道黏膜長期受胃酸刺激，少數患者可能發展為「巴瑞特氏食道」(Barrett's Esophagus)。這是一種食道內壁細胞的適應性變化，正常的鱗狀上皮細胞被類似腸道的柱狀上皮細胞取代。雖然多數患者不會進展為癌症，但巴瑞特氏食道已被視為食道腺癌的重要危險因子，需定期追蹤。

adblk6

養生風潮｜9大常見的胃酸倒流誘發食物

研究顯示，以下食物或飲食習慣較易引發或加重逆流症狀：

  • 高脂肪食物(油炸物、肥肉、奶油製品)

  • 暴飲暴食

  • 宵夜習慣

  • 酒精飲品

  • 含咖啡因飲料(咖啡、濃茶)

  • 碳酸飲料

  • 朱古力

  • 辛辣食物

  • 酸性飲品(橙汁、檸檬汁等)

近年研究也指出，個體對不同食物的反應差異顯著，找出個人誘發因子比全面禁食更具實用性。

胃酸倒流舒緩方法｜（am730製圖） 胃酸倒流舒緩方法｜良好的飲食習慣（am730製圖） 胃酸倒流舒緩方法｜地雷食物如咖啡、檸檬等不要碰（am730製圖） 胃酸倒流舒緩方法｜控制體重（am730製圖）

養生風潮｜8招降低胃酸倒流風險

在臨床上，劉醫生會建議患者從以下方向著手改善：

  1. 維持理想體重

  2. 晚餐避免過飽

  3. 睡前至少3小時不進食

  4. 飯後避免立即平躺

  5. 優先採用左側睡姿

  6. 適當抬高床頭

  7. 減少高脂肪攝取與宵夜頻率

  8. 學習壓力管理

許多患者僅調整上述習慣，症狀便有顯著改善。

劉醫生強調，養生不應盲目跟隨流行，而是建立在對自身體質的理解之上。若飲用橄欖油加檸檬汁後感覺舒適，可適度維持；但若出現胃酸倒流、胸口灼熱、喉嚨不適等症狀，應重新評估其適合性。真正有效的健康管理，始終建立在科學證據與個人化評估的基礎上。

adblk7

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務