養生風潮｜排毒變致癌？盲飲橄欖油檸檬汁 慘變胃酸倒流？醫生教8招降低風險

「橄欖油＋檸檬汁」是近日熱爆的養生風潮，網上有指只要但空腹飲用，就有助延緩衰老、排毒。不過，有醫生指出，這個飲食方法並非人人適合，有可能會引致火燒心，出現胃酸倒流等症狀。醫生指出，有8大方法有助降低以上風險。
養生風潮｜韓國爆紅飲「橄欖油＋檸檬汁」暗藏健康陷阱
營養功能醫學專家劉博仁在其facebook專頁上分享指，在門診中橄欖油加檸檬汁的養生習慣，有些人長期飲用毫無不適，但也有不少人因此出現胃酸倒流、胸口灼熱、喉嚨異物感、頻繁清喉嚨，甚至半夜咳嗽等症狀。
他解釋指，橄欖油加檸檬汁可能誘發胃酸倒流的原因是，從生理機制來看，主要有兩個層面：
1. 油脂延長胃排空時間
橄欖油屬於脂肪類物質。當一次攝取較多油脂時，胃的排空速度會減慢，食物在胃內停留時間拉長，導致胃內壓力上升。此時若下食道括約肌功能較弱，胃內容物便容易向上逆流。
2. 酸性液體直接刺激食道黏膜
檸檬汁在飲用當下屬於酸性液體。若食道已有發炎或黏膜敏感，酸性物質可能進一步刺激食道，引發灼熱感與不適。即使檸檬汁在體內代謝後偏向鹼性，其對食道的直接刺激仍不容忽視。
因此，橄欖油加檸檬汁並非適合所有人的養生方式。尤其對已有胃酸倒流、胃炎、食道炎或胃脹氣問題者，更應謹慎評估。
養生風潮｜胃酸倒流6大潛在影響 或增患癌風險
劉醫生指，長期胃酸倒流不僅造成不適，還可能對食道造成結構性傷害。常見的併發症包括：
逆流性食道炎
慢性咳嗽
聲音沙啞
咽喉異物感
夜間睡眠品質下降
牙齒琺瑯質受損
當食道黏膜長期受胃酸刺激，少數患者可能發展為「巴瑞特氏食道」(Barrett's Esophagus)。這是一種食道內壁細胞的適應性變化，正常的鱗狀上皮細胞被類似腸道的柱狀上皮細胞取代。雖然多數患者不會進展為癌症，但巴瑞特氏食道已被視為食道腺癌的重要危險因子，需定期追蹤。
養生風潮｜9大常見的胃酸倒流誘發食物
研究顯示，以下食物或飲食習慣較易引發或加重逆流症狀：
高脂肪食物(油炸物、肥肉、奶油製品)
暴飲暴食
宵夜習慣
酒精飲品
含咖啡因飲料(咖啡、濃茶)
碳酸飲料
朱古力
辛辣食物
酸性飲品(橙汁、檸檬汁等)
近年研究也指出，個體對不同食物的反應差異顯著，找出個人誘發因子比全面禁食更具實用性。
養生風潮｜8招降低胃酸倒流風險
在臨床上，劉醫生會建議患者從以下方向著手改善：
維持理想體重
晚餐避免過飽
睡前至少3小時不進食
飯後避免立即平躺
優先採用左側睡姿
適當抬高床頭
減少高脂肪攝取與宵夜頻率
學習壓力管理
許多患者僅調整上述習慣，症狀便有顯著改善。
劉醫生強調，養生不應盲目跟隨流行，而是建立在對自身體質的理解之上。若飲用橄欖油加檸檬汁後感覺舒適，可適度維持；但若出現胃酸倒流、胸口灼熱、喉嚨不適等症狀，應重新評估其適合性。真正有效的健康管理，始終建立在科學證據與個人化評估的基礎上。