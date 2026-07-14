拔罐迷思｜中醫拆解拔罐功效、痧色意思 3類人不宜拔罐防反效果

拔罐是傳統中醫療法，但你對拔罐功效、痧色深淺有迷思嗎？台灣中醫師拆解拔罐原理，並指出3類人不宜拔罐，避免造成反效果。立即了解拔罐的正確知識，安全養生！

台灣中醫師林敬哲早前曾在Facebook專頁上分享有關拔罐的迷思。拔罐在古時被稱為「角法」，原因是古代罐子是用牛角造成的，由於早期沒有真空的技術，因此會以火來趕走罐子裡的空氣產生負壓，再將罐子吸到病人的背上。 現代由於出現真空抽氣罐，愈來愈少醫師以火罐的形式為病人進行治療。

拔罐原理大解構｜古今拔罐方式有何不同？ 台灣中醫師林敬哲早前曾在Facebook專頁上分享有關拔罐的迷思。拔罐在古時被稱為「角法」，原因是古代罐子是用牛角造成的，由於早期沒有真空的技術，因此會以火來趕走罐子裡的空氣產生負壓，再將罐子吸到病人的背上。 現代由於出現真空抽氣罐，愈來愈少醫師以火罐的形式為病人進行治療。

拔罐出痧愈多愈好？中醫拆解3種痧色反映的身體狀況 拔罐是透過真空抽氣，讓身體局部被動充血而達到活血通絡的效果，因應病人氣血瘀滯，會出現出現不同程度深淺的痧。其的運用範圍廣泛，包括肌肉痠痛、感冒、中暑等也適用，也可視乎情況以拔罐輔助治療。 痧色偏紫、暗：氣血瘀滯 痧色偏紅：熱象明顯 拔罐時水蒸氣很明顯：身體濕氣重 拔罐出痧愈多愈好？中醫拆解3種痧色反映的身體狀況 林敬哲解釋，身體上相對健康的位置就算拔得再久，能出的痧也有限；氣血虛弱的病人也不太容易出痧，因此出痧不能作為效果判斷的唯一標準。