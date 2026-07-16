長途車救星｜日本爆紅文旦糖 聲稱食後完全沒尿意 醫生揭或與交感神經有關？！

想坐長途車、睇演唱會不再頻頻去廁所？日本文旦糖被譽為「尿意救星」。醫生分析，糯米吸水力微，但交感神經作用、唾液分泌及心理暗示，可能是減輕尿意的關鍵。即睇醫生專業分析！ 不少人也有坐長途車但沒有地方去廁所、或看一場3小時的電影，不方法小便的窘境，近年日本的社交平台興起一款糖果，聲稱食了之後完全沒有尿意，就算看電影、坐長途車及看演唱會也完全無問題！

日本文旦糖 BonTan飴：長途車尿急救星 這款神奇的糖果叫BonTan飴，是一種柚子味軟糖，其表面用米紙或糯米紙包裹，網絡上普遍認為糯米可吸收水分，以減少尿意。 不過日本所澤伊曾野診所院長、泌尿科醫生磯野誠就指出，目前沒有明確的科學證據。不過，幾個複合因素疊加後，確實有可能讓尿意減弱。