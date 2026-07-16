長途車救星｜日本爆紅文旦糖 聲稱食後完全沒尿意 醫生揭或與交感神經有關？！

想坐長途車、睇演唱會不再頻頻去廁所？日本文旦糖被譽為「尿意救星」。醫生分析，糯米吸水力微，但交感神經作用、唾液分泌及心理暗示，可能是減輕尿意的關鍵。即睇醫生專業分析！
不少人也有坐長途車但沒有地方去廁所、或看一場3小時的電影，不方法小便的窘境，近年日本的社交平台興起一款糖果，聲稱食了之後完全沒有尿意，就算看電影、坐長途車及看演唱會也完全無問題！
日本文旦糖 BonTan飴：長途車尿急救星
這款神奇的糖果叫BonTan飴，是一種柚子味軟糖，其表面用米紙或糯米紙包裹，網絡上普遍認為糯米可吸收水分，以減少尿意。
不過日本所澤伊曾野診所院長、泌尿科醫生磯野誠就指出，目前沒有明確的科學證據。不過，幾個複合因素疊加後，確實有可能讓尿意減弱。
文旦糖「無尿意」的科學原理
磯野誠解釋，糯米的確可吸收水分，但就算如此，一盒糖的分量仍不足以產生效果；他認為，另一個可能性是交感神經作用，因甜味或柑橘酸味會刺激交感神經，令膀胱肌肉放鬆、尿道括約肌收縮，膀胱因此能更容易擴張，尿意自然會暫時減輕。
另外，由於食糖時含住糖果會促進唾液分泌，可能會增加身體的抗利尿激素分泌，減少尿液排出；同時口腔濕潤後，想喝水的慾望也會下降。
不過最重要的因素，可能是心理作用。磯野誠指，在無法離開座位的情況，不安及緊張的情緒會放大尿意，但如果認為只要食了糖果，就會感到非常安心，也可分散注意力，減少尿意。