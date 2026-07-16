慢性腎病要低蛋白飲食 又擔心營養不良？醫生提出臨床護理重點

腎臟常被稱為「沉默的器官」，慢性腎病若等到症狀出現才就醫，患者確診時可能已是第四、第五期。義大醫院腎臟科主任李宜哲醫生表示，為減少腎臟負擔，患者需減少蛋白質攝取，但限制過度又可能導致營養不足與肌肉流失，飲食管理常陷兩難。對於這類狀況，除了向醫療團隊諮詢飲食建議外，近年也有針對腎病患者的營養介入策略，可由醫生依照個別患者的狀況評估。

腎病常悄悄發生！醫：留意「泡水高貧倦」5警號 李宜哲主任表示，慢性腎病最常見與三高有關，尤其糖尿病患者約佔洗腎人口近一半，有腎病家族史者、年長者、痛風和腎小球腎炎患者、吸煙人士、長期誤用止痛藥或不明藥物等罹病風險亦較高。由於缺乏感覺神經，腎臟受損常常是不聲不響地發生，他也提醒大家，尤其上述高風險群應定期前往腎臟科進行健康檢查，掌握腎臟健康狀況。 大眾也應留意「泡、水、高、貧、倦」5大早期警號，即泡沫尿；身體水腫；新發生的高血壓，或原有的高血壓突然變得難以控制；貧血造成的面色蒼白、易喘等；尿毒症引起的不明疲倦感。若有上述症狀代表腎功能可能已受損，應盡快就醫、評估進行抽血與驗尿檢查。

eGFR、PCR、ACR是甚麼？腎臟健檢報告這樣看！ 腎臟健檢報告的各種指標常讓人眼花繚亂。對此李宜哲主任解析，腎小球過濾率(eGFR)可用於評估腎功能有無正常運作，可以把它想成腎臟的「分數」，90以上通常代表腎功能正常，若掉到5分以下則屬於第五期慢性腎病的末期，患者通常需由醫生評估是否開始洗腎(透析)治療。PCR、ACR則分別是評估蛋白尿及白蛋白尿的重要指標，若eGFR尚未出現異常，但PCR或ACR已超標，可能是腎小球受損導致體內蛋白質由尿液流失，此時應把握時機及早治療。

低蛋白飲食減腎臟負擔 需留意營養不足風險 李宜哲主任表示，慢性腎病代表腎臟已發生纖維化，也就是腎臟受損後形成類似疤痕的組織，進而影響正常過濾功能，而目前臨床上尚無藥物能使已發生纖維化的腎臟組織恢復至原本狀態，因此治療目標著重在保護剩餘的腎臟組織、延緩進入透析，治療策略涵蓋藥物治療、三高控制、生活形態調整等，「低蛋白飲食」也在其中扮演重要角色。 李宜哲主任說明，蛋白質經代謝後會產生含氮廢物，需透過腎臟排出，可能增加腎臟負擔、影響疾病控制，應減少攝取。不過，蛋白質也是肌肉生長、組織修復所需的營養素，若過度限制飲食，可能引發營養不良與肌少症，免疫力也可能出現下降，增加感染等併發症風險。患者要精準把握蛋白質攝取不是易事，為兼顧腎功能照護和營養攝取，臨床上會由營養師等提供患者飲食指導，近期亦有相應的藥物治療策略可供評估。

低蛋白飲食搭配酮酸胺基酸 成臨床營養介入評估方向 李宜哲主任指出，目前部分執行低蛋白飲食的患者，經評估後可搭配使用酮酸胺基酸，作為輔助營養補給的藥物選項之一。這類藥物在設計上去除了胺基酸中產生含氮廢物的部分，同時保留可供身體利用的營養成分，跟常聽聞的「生酮飲食」、「酮酸中毒」等並無關聯。 他進一步指出，國外研究顯示，採用低蛋白飲食搭配酮酸胺基酸，患者體內整體含氮廢物較低，且與腎功能惡化速度下降有關；同時也觀察到患者營養狀態較為穩定，營養不良與肌少症發生比例相對較低。但具體病程進展和營養狀況仍可能因人而異，且藥物使用應建立在確實執行低蛋白飲食的前提下，需由醫生評估個別病況與飲食管理情形，確認是否適用。此外，由於藥物含有鈣成分，部分合併高血鈣的患者可能不適用。