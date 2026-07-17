45歲女士睡覺鼻鼾聲大到嚇人 竟然係因為「舌根肥厚」

睡眠時鼻鼾聲如雷，甚至出現呼吸暫停，不僅影響睡眠品質，也可能危害心血管健康。

45歲羅姓女患者，近期出現黏稠鼻涕並感覺喉嚨卡住，睡覺時因為鼻鼾聲過大，不僅讓枕邊人非常困擾，另外每天起床後都覺得睡不飽且感覺很疲累，不自覺都會打瞌睡，造成工作與生活上受到影響。到童綜合醫院看診，經耳鼻喉部陳世偉主任安排相關檢查，發現其因為舌根肥厚嚴重，造成中重度的阻塞性睡眠窒息症。

鼻鼾不只嘈 出現這些症狀要提高警覺

陳世偉主任表示，睡眠時鼻鼾聲如雷，甚至出現呼吸暫停，不僅影響睡眠質素，也可能危害心血管健康。出現大聲打鼻鼾、睡眠中突然嗆醒或呼吸中斷、白天過度嗜睡、夜尿頻繁及早上起床頭痛等，都可能是「阻塞性睡眠窒息症」症狀，若長期未治療，恐增加高血壓、心臟病與中風的風險。

睡眠窒息症怎麼治療？應依原因與嚴重程度評估

隨著醫療科技進步，睡眠窒息症患者也有更多新的治療選擇。個案因舌根肥厚，導致睡眠時呼吸道塌陷阻塞，進行單孔達文西輔助舌根切除手術，改善造成呼吸道阻塞的組織。