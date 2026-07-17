癌症療程結束「身體不像自己的」？中醫扶正治療改善疲勞、疼痛與情緒

「恭喜你，療程結束了！」對許多癌友而言，這句話象徵治療告一段落。即使腫瘤已獲控制，歷經手術、放化療、標靶等治療後，仍可能出現疲憊、失眠、手腳麻木、疼痛等後遺症，影響生活質素。臺北市立聯合醫院林森中醫昆明院區中醫內科主治醫師戴毓萱表示，中醫著重整體照護，透過扶正療法搭配身心調養，協助癌友逐步恢復體力與生活功能。

中醫：癌損正氣 扶正治療有助益

戴毓萱醫師指出，不少患者表示罹癌後總覺得身體不像自己的。中醫認為，癌症治療如同身體經歷一場重大消耗，即使病灶已控制，正氣仍可能受損。扶正治療會依個人體質調整，以益氣健脾的中藥改善脾胃功能、提升營養吸收與體力；針灸則有助緩解化療後噁心、睡眠障礙及慢性疼痛，協助身心逐漸恢復穩定。

本土研究發現，接受化療或放療的住院癌友搭配約兩周中醫治療後，在疲勞、疼痛、食慾及睡眠等症狀均有改善，整體生活品質與情緒表現也有所提升。另有研究顯示，中醫扶正方藥作為化放療期間的輔助治療，有助改善營養狀況、自覺體力及部分治療副作用；健保資料庫追蹤研究也發現，部分癌症患者規律接受中醫照護，在長期預後及生活品質方面呈現較佳表現。