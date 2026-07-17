癌症療程結束「身體不像自己的」？中醫扶正治療改善疲勞、疼痛與情緒

「恭喜你，療程結束了！」對許多癌友而言，這句話象徵治療告一段落。即使腫瘤已獲控制，歷經手術、放化療、標靶等治療後，仍可能出現疲憊、失眠、手腳麻木、疼痛等後遺症，影響生活質素。臺北市立聯合醫院林森中醫昆明院區中醫內科主治醫師戴毓萱表示，中醫著重整體照護，透過扶正療法搭配身心調養，協助癌友逐步恢復體力與生活功能。
中醫：癌損正氣 扶正治療有助益
戴毓萱醫師指出，不少患者表示罹癌後總覺得身體不像自己的。中醫認為，癌症治療如同身體經歷一場重大消耗，即使病灶已控制，正氣仍可能受損。扶正治療會依個人體質調整，以益氣健脾的中藥改善脾胃功能、提升營養吸收與體力；針灸則有助緩解化療後噁心、睡眠障礙及慢性疼痛，協助身心逐漸恢復穩定。
本土研究發現，接受化療或放療的住院癌友搭配約兩周中醫治療後，在疲勞、疼痛、食慾及睡眠等症狀均有改善，整體生活品質與情緒表現也有所提升。另有研究顯示，中醫扶正方藥作為化放療期間的輔助治療，有助改善營養狀況、自覺體力及部分治療副作用；健保資料庫追蹤研究也發現，部分癌症患者規律接受中醫照護，在長期預後及生活品質方面呈現較佳表現。
戴毓萱醫師提醒，目前研究支持中醫可協助減少治療不適、提升生活品質，但無法取代手術、化療或放療等主要治療，應由腫瘤科與中醫團隊共同評估，兼顧治療安全與效果。
專業整合照護 避免自行進補與偏方
戴毓萱醫師表示，中醫介入癌症照護須經專業評估，避免與治療藥物產生交互作用，也不建議自行大量進補，因每位癌友體質不同，盲目使用補品反而可能增加身體負擔。
她也建議，除了藥物治療，患者可在醫師指導下透過氣功、太極、穴位按摩等方式紓緩焦慮，並與醫療團隊討論飲食、作息、運動及情緒調適。許多病友在接受中醫調理後，睡眠、食慾逐漸改善，也更有體力面對後續追蹤與日常生活。
康復照護持續進行 陪伴癌友重返生活
戴毓萱醫師表示，癌後照護的重點在於恢復生活節奏、重建對身體的信心。中西醫整合照護提供更完整的支持，協助患者穩定康復，逐步回到日常生活，朝向更好的生活品質邁進。
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