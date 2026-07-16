荔枝營養｜老婦常吃荔枝恐致昏迷送院 食太多易無力盜汗 營養師揭3大原則安全吃 不要空肚食！

每年５月至8月都是荔枝當造的日子，屬不少年長人士的喜愛水果之一。不過，有營養師分享指，一名老婦因常常吃荔枝，結果一次突然昏迷送院。營養師警告，如果吃太多荔枝，也可能會對健康構成顯著風險。她指出，有３大安全食用的原則，並提醒不要空腹食用。

荔枝營養｜老婦常吃荔枝恐致昏迷送院

營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，該名老婦對荔枝(尤其果肉細緻的玉荷包品種)特別喜愛，所以她每日會食用約一串荔枝，最終因血糖飆升導致昏迷送院治療。高敏敏強調，若未適量攝取，可能對血糖控制構成顯著風險。

她解釋指，荔枝屬於高升糖指數(GI)水果。空腹食用時，會刺激胰島素分泌過量，使血液中的葡萄糖含量大幅下降。對於血糖控制能力較弱者，此現象可能導致無力、盜汗，甚至突發性低血糖(俗稱「荔枝病」)。若出現相關不適，應立即補充糖水或果汁，若症狀未獲緩解，則需盡快就醫。