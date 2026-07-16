荔枝營養｜老婦常吃荔枝恐致昏迷送院 食太多易無力盜汗 營養師揭3大原則安全吃 不要空肚食！

每年５月至8月都是荔枝當造的日子，屬不少年長人士的喜愛水果之一。不過，有營養師分享指，一名老婦因常常吃荔枝，結果一次突然昏迷送院。營養師警告，如果吃太多荔枝，也可能會對健康構成顯著風險。她指出，有３大安全食用的原則，並提醒不要空腹食用。
荔枝營養｜老婦常吃荔枝恐致昏迷送院
營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，該名老婦對荔枝(尤其果肉細緻的玉荷包品種)特別喜愛，所以她每日會食用約一串荔枝，最終因血糖飆升導致昏迷送院治療。高敏敏強調，若未適量攝取，可能對血糖控制構成顯著風險。
她解釋指，荔枝屬於高升糖指數(GI)水果。空腹食用時，會刺激胰島素分泌過量，使血液中的葡萄糖含量大幅下降。對於血糖控制能力較弱者，此現象可能導致無力、盜汗，甚至突發性低血糖(俗稱「荔枝病」)。若出現相關不適，應立即補充糖水或果汁，若症狀未獲緩解，則需盡快就醫。
荔枝營養｜ 營養師揭3大原則安全吃 不要空肚食！
營養師高敏敏建議，為兼顧品嚐與健康，應遵循以下3項安全原則：
1. 不宜空腹食用
空腹狀態下，荔枝的高升糖特性會刺激胰島素過度分泌，進一步加劇血糖波動，容易出現低血糖、沒力、冒冷汗等狀況。對糖尿病或高血脂患者風險尤高。
2. 不宜一次攝取過量
建議每次食用5至6顆為限，每日 1至2次。糖尿病患者、高血脂患者及需控制醣類攝取者，應特別注意份量，以免血糖劇烈波動或血脂升高。
3. 不宜食用未熟的荔枝
未成熟的荔枝可能影響體內糖質新生作用，干擾葡萄糖代謝路徑，進而引發血糖異常。
荔枝營養｜荔枝的營養價值與好處
適量攝取荔枝仍具營養益處，包括：
維他命C(每顆約含52.3毫克)：有助於細胞保護與組織修復。
適量醣類(每5至6顆約含16公克)：有助於控制醣類攝取。
有機酸與胺基酸：檸檬酸、精氨酸、色氨酸等有助於新陳代謝。
鉀(每顆約含184.7毫克)：有助於調節神經傳導與緩解緊張。
營養師高敏敏表示，荔枝為夏季代表性水果，富含維他命C與多種有益營養素，惟其高升糖特性與潛在的低血糖風險，需以「適量、適時、成熟」為原則。掌握正確的食用方式，方能在享受美味的同時，維護血糖與整體健康。