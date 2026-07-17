乳糖不耐症｜一飲牛奶就肚屙？原來是因為身體缺少了乳糖酶 食奶製品前食補充品可改善問題！

香港不少人患有乳糖不耐症，一飲牛奶就會肚瀉，有健身教練在社交平台上解釋，其實這與身體缺少一種叫乳糖酶的營養有關。
飲牛奶就搵廁所=身體乳糖酶不足？
健身教練Kenny在threads上分享，指「一飲奶就搵廁所，其實你唔係病，只係身體唔夠乳糖酶 (Lactase)」，他解釋，乳糖酶是小腸裡面的一種消化酶，平時我們飲牛奶、食芝士等奶製品時，入面也有乳糖，由於乳糖太大粒，身體不能直接吸收，因此乳糖酶就擔當分解的角色，將乳糖剪碎成葡萄糖及半乳糖，方便身體吸收。
乳糖不耐症的原因？
但當小腸中的乳糖酶不足時，未被分解的乳糖就會直接跌入大腸，被大腸細菌快速分解，瘋狂發酵下產生大量的氣體及水分，就會導致肚瀉及放屁，即「乳糖不耐症」。
Kenny強調，就算小時候沒有糖不耐症，亦不代表長大後沒有，「因為部分人的基因決定在長大之後就不會再分泌乳糖酶」。
一個方法解決乳糖不耐症
但其實要解決乳糖不耐症的問題，除了選擇沒有乳糖的牛奶、不飲牛奶外，其實也可以直接補充乳糖酶，以人工方式增加體內乳糖酶數量，只要在每次飲奶前15分鐘食就可以。
如果不想直接食乳糖酶的營養補充品，也可以將其倒入乳製品中，再靜置12至24小時，就可以將入面嘅乳糖分解(這也是市面上無乳糖乳製品的做法)。