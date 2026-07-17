乳糖不耐症｜一飲牛奶就肚屙？原來是因為身體缺少了乳糖酶 食奶製品前食補充品可改善問題！

香港不少人患有乳糖不耐症，一飲牛奶就會肚瀉，有健身教練在社交平台上解釋，其實這與身體缺少一種叫乳糖酶的營養有關。

乳糖不耐症的原因？

但當小腸中的乳糖酶不足時，未被分解的乳糖就會直接跌入大腸，被大腸細菌快速分解，瘋狂發酵下產生大量的氣體及水分，就會導致肚瀉及放屁，即「乳糖不耐症」。

Kenny強調，就算小時候沒有糖不耐症，亦不代表長大後沒有，「因為部分人的基因決定在長大之後就不會再分泌乳糖酶」。

一個方法解決 乳糖不耐症

但其實要解決乳糖不耐症的問題，除了選擇沒有乳糖的牛奶、不飲牛奶外，其實也可以直接補充乳糖酶，以人工方式增加體內乳糖酶數量，只要在每次飲奶前15分鐘食就可以。