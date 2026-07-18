減肥｜減肥跌落樽頸位？唔食澱粉都係元兇之一 營養師揭4大習慣影響身體代謝

減肥卡關有可能是日常習慣出事！當減肥跌入樽頸位(平台期)，即代表減重過程中，嚴格控制飲食和運動後，體重或身形卻連續數周完全沒有下降的狀態。有營養師指出，出現這個情況有可能與不吃澱粉有關，她指出，常見有4大習慣都有可能會影響身體代謝，導致減肥卡關。

減肥｜減肥跌落樽頸位？4大習慣影響身體代謝 營養師彭逸珊在其facebook專頁上分享指，許多人遵循嚴格的飲食控制，卻發現體重始終無法下降。這並非意志力不足，而可能是身體的代謝系統正受到日常習慣的干擾。以下整理四個最容易被忽略的「代謝小偷」，協助您檢視並調整生活細節，讓減重回歸正軌。 1. 水分攝取不足 水分是體內代謝反應的必需介質。當身體處於輕度缺水狀態時，代謝效率會下降，同時可能伴隨疲倦、注意力無法集中甚至頭痛等現象。

建議攝取量：每日飲水至少為體重(公斤)乘以35毫升，並建議分散於全天，而非一次大量補充。 自我觀察指標：尿液顏色偏深黃，通常代表水分攝取不足。理想的尿色應為淡黃色。 2. 肌肉量偏低 肌肉組織的基礎代謝率顯著高於脂肪組織。足夠的肌肉量不僅有助於日常熱量消耗，也是儲存碳水化合物(肝醣)的重要場所，能協助穩定血糖。

建議方式：每周安排有氧運動與阻力訓練交替進行，循序漸進增加肌肉量，提升基礎代謝與燃脂效率。 3. 長期睡眠負債

睡眠不足會干擾食慾調節荷爾蒙的平衡：飢餓素濃度上升，瘦體素濃度下降，同時皮質醇(壓力荷爾蒙)增加，使身體傾向儲存腹部脂肪並增加進食慾望。

解決方法：設定固定的就寢時間，確保每日至少7小時的連續睡眠。改善睡眠品質本身即有助於體重管理。 4. 飲食內容過於偏激 人體需要完整的營養素(包括三大營養素、維他命與礦物質)才能維持正常的代謝功能。過度單一的飲食內容(如僅攝取極少數食材、完全排除某一類營養素)，可能導致微量元素缺乏，使代謝路徑受阻。