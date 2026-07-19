專注力｜1日最多專注4個鐘？高效期最啱做3件事 醫生揭1條件決定專注力長度

專注力也有限時？有醫生分享指，每人每天其實大腦只有4小時高品質專注力，所以建議這個高效期期間，應該要做3件事，才可以令效率提升。醫生指出，有1大條件也會影響專注力長度。

專注力｜1日最多專注4個鐘？ 家庭醫學科專科醫生李思賢在其facebook專頁上分享指，有沒有過下午3點盯著螢幕，每個字都看得懂，但思緒就是轉不動的經驗。若出現這種情況，有可能不是與偷懶或體力有關，而是大腦已到達極限。有研究指，一個人一天能維持真正高品質專注力的時間，大約只有4個小時。這並非推測，而是來自多項實證研究的共同發現。 專注力｜為甚麼是4小時？ 李醫生引用一項由頂尖音樂家的練習模式提供的一個值得參考的數據，世界級的小提琴家與鋼琴家，每日能達到高品質練習的時間，上限約為4小時。多數人會將練習分成兩個時段，中間必定安排午睡。超過這個時間，練習品質便顯著下降，幾乎無法產生進一步的效益。而同樣的規律也出現在其他高強度腦力活動中，包括數學、寫作、程式設計等的真正頂尖的專業人士，工作時數未必最長，但每日真正有效的產出時數，幾乎都在4小時以內。

專注力｜長時間高強度工作後大腦疲勞 另外，2022年一項法國研究團隊的實驗提供了更直接的證據。研究讓受試者進行一整天的高難度認知工作，並直接測量大腦代謝物的變化。結果顯示，經過長時間高強度工作後，大腦負責決策的區域會積累特定代謝物，導致該區域的運作效率明顯下降。所以解釋了為甚麼到了下午，人們會傾向於選擇簡單的選項、迴避需要深度思考的決定，這不是情緒或動機問題，而是前額葉皮質確實「轉不動了」。 而且，即使每工作50分鐘休息10分鐘，在一項持續7小時的實驗中，受試者的認知效率仍顯著下降。更值得注意的是，工作結束後經過4個多小時的休息，疲勞效果仍未完全恢復。李醫生指出，即代表大腦需要的不是暫時的暫停，而是真正的卸載與修復。他提醒，如同夜間睡眠以90分鐘為週期進行，白天的大腦運作也存在類似的節律，即大約每90至100分鐘會自然進入一段低效期。這是生理時鐘的一部分，無法單純靠意志力克服。即使強迫自己繼續工作，大腦實際上已進入「打烊」狀態。

專注力｜高效期最啱做3件事 李醫生指出，多數人的認知高峰出現在起床後的3至4小時。此時前額葉皮質最為清醒、效率最高，適合進行高強度腦力工作——寫作、複雜決策、學習新概念。當到了下午，大腦進入低效期，則適合處理較機械性的任務：回覆郵件、整理資料、例行會議或不需要深度判斷的執行工作。這並非消極應對，而是配合生理節律的工作策略。 休息的方式亦至關重要。真正能讓大腦卸載的休息，是讓前額葉區域停止運作：散步、閉目養神、午睡皆為有效方式。滑手機通常不屬於此類，因為它僅是轉換了刺激形式，並未真正讓大腦休息。