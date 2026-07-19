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健康
出版：2026-Jul-19 13:30
更新：2026-Jul-19 13:30

骨質疏鬆｜坊間存在大量誤解 骨質疏鬆會導致腰痛？補鈣就可改善？醫生為你拆解3大謬誤

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骨質疏鬆｜坊間存在大量誤解 骨質疏鬆會導致腰痛？補鈣就可改善？醫生為你拆解3大謬誤

骨質疏鬆｜坊間存在大量誤解 骨質疏鬆會導致腰痛？補鈣就可改善？醫生為你拆解3大謬誤

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骨質疏鬆常見於正值更年期或65歲或以上的長者，雖然普遍，但坊間仍存在很多對於骨質疏鬆的誤解，包括骨質疏鬆會導致腰痛、補鈣可防骨質疏鬆等，有醫生於是在社交平台上為大家一一拆解！

臨床腫瘤科專科醫生黃麗珊在Facebook專頁上分享，指很多病人也曾問過有關骨質疏鬆的問題，於是整理了最常見的3個為大家解釋。

骨質疏鬆誤解一：腰背痛=骨質疏鬆惡化？

黃麗珊解釋，其實骨質疏鬆本身是無症狀的，一般如骨質流失得太多，就會造成椎骨微細塌陷(亦即壓縮性骨折)，患者會出現變矮或駝背的情況。而根據世界衛生組織數據，50歲以上女性中每3位就有一位出現骨質疏鬆相關骨折。不少人「輕輕一跌」就骨折，才發現原來自己有骨質疏鬆。

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另外乳癌病人要特別注意，荷爾蒙治療會令骨質流失及肌肉關節痛，不過醫生會先排除腫瘤復發、轉移等原因，再考慮是否治療副作用所致。

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骨質疏鬆誤解二：食鈣片可治骨質疏鬆？

鈣質在骨骼健康中擔任重要位置，不過食鈣片未不等如治療骨質疏鬆！骨質疏鬆是骨吸收過快或骨生成不足造成的「骨代謝疾病」，真正有效的藥物包括雙磷酸鹽、Denosumab、或骨形成促進藥物Teriparatide等，主要用於減少骨折風險，須由醫生處方。

骨質疏鬆誤解三：葡萄糖胺可以「補骨」？

葡萄糖胺並不是補骨藥！它只可用於護關節軟骨，非補骨質之用，膝頭「啪啪聲」多屬關節退化，而非骨質疏鬆。

骨質疏鬆：骨頭脆、密度低；

關節退化：軟骨磨蝕、關節炎

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