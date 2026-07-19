骨質疏鬆｜坊間存在大量誤解 骨質疏鬆會導致腰痛？補鈣就可改善？醫生為你拆解3大謬誤

骨質疏鬆常見於正值更年期或65歲或以上的長者，雖然普遍，但坊間仍存在很多對於骨質疏鬆的誤解，包括骨質疏鬆會導致腰痛、補鈣可防骨質疏鬆等，有醫生於是在社交平台上為大家一一拆解！

臨床腫瘤科專科醫生黃麗珊在Facebook專頁上分享，指很多病人也曾問過有關骨質疏鬆的問題，於是整理了最常見的3個為大家解釋。

骨質疏鬆誤解一：腰背痛 = 骨質疏鬆惡化？

黃麗珊解釋，其實骨質疏鬆本身是無症狀的，一般如骨質流失得太多，就會造成椎骨微細塌陷(亦即壓縮性骨折)，患者會出現變矮或駝背的情況。而根據世界衛生組織數據，50歲以上女性中每3位就有一位出現骨質疏鬆相關骨折。不少人「輕輕一跌」就骨折，才發現原來自己有骨質疏鬆。