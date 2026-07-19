涼冷氣易陷慢性缺水危機？「補水三原則」教你聰明補水

夏日除做好防曬措施外，補足水分亦為守護健康的關鍵。何宜蓁營養師提醒，喝水應視同三餐納入每日健康管理，不可當成想到才做的事。

炎熱夏季不少人常感疲倦、頭暈與注意力不集中，卻誤以為是睡眠不足惹禍。事實上這恐是日常情境中常見的「慢性缺水」警號。臺北市立聯合醫院中興院區營養科營養師何宜蓁指出，當身體發出口渴訊號時往往已處於輕度缺水狀態，若長期忽略補充水分不僅影響工作表現，更恐增加中暑、泌尿道感染與腎臟負擔等風險。

缺水警號不只口渴 還伴隨頭痛便秘與尿液變深

何宜蓁營養師說明，人體約有七成由水分組成，負責體溫調節與排除廢物等重要生理功能。一旦水分不足除了口乾舌燥，還會引發頭痛、精神不濟、便秘、皮膚乾燥與尿液變深等症狀。高溫環境下人體靠流汗散熱，若未及時補水嚴重時恐引發熱衰竭或中暑危機。

冷氣房也要補水 當心口渴敏感度下降

許多人誤以為僅從事戶外工作或運動流汗者需要特別補水。何宜蓁營養師提醒，長時間待在冷氣房的上班族、年長者與學童同樣面臨潛在缺水危機。冷氣環境會加速水分散失並降低人體對口渴的敏感度，容易導致一整天水分攝取不足。