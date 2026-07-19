3厘米結石冇發作卻因5毫米結石差啲冇命 醫生：膽石飲食應「低脂高纖」

59歲吳先生，10年前就已知道自己有約3厘米的膽囊結石，因一直沒有症狀，所以未曾積極治療，選擇與結石「和平共處」。但日前卻無故腹部及右後背悶痛，一開始他以為只是飲食太油造成腸胃不適，但隔天出現劇烈腹痛與黃疸，就醫後發現是一顆僅0.5厘米的結石，掉入總膽管造成阻塞，不僅引發急性膽囊炎，更併發敗血症。衛生福利部彰化醫院肝膽胃腸科主任楊智超提醒，膽結石不一定是愈大愈危險，一旦小結石滑落阻塞總膽管，可能會在短時間內造成嚴重感染，不可掉以輕心。

膽結石不是愈大愈危險 小結石塞總膽管也可能致命

楊智超醫生表示，膽囊在身體負責的功能在於儲存膽汁，總膽管則將膽汁輸送至十二指腸協助消化脂肪。當膽結石掉入總膽管時，造成膽汁無法順利排出，除了造成肝功能異常、黃疸，也容易因細菌孳生而引發膽道感染，嚴重時甚至可能演變為敗血症。

而吳先生就是因吃了較油膩的食物，可能促使膽囊劇烈收縮，使小結石滑入總膽管，最後必須先接受內視鏡取石及膽汁引流，待發炎控制後，再接受膽囊切除手術，徹底根除病灶。