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健康
出版：2026-Jul-20 13:30
更新：2026-Jul-20 13:30

曲婉婷乳癌｜確診乳癌後應如何選擇全切或局部切除？

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曲婉婷乳癌｜確診乳癌後應如何選擇全切或局部切除？

曲婉婷乳癌｜確診乳癌後應如何選擇全切或局部切除？

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42歲加拿大華裔女歌手曲婉婷近年鮮有公開露面，近日接受訪問時自曝數年前在新冠疫情期間確診乳癌，並選擇切除整個乳房，且沒有接受乳房重建或填充整形手術。

其實一旦確診乳癌，動手術切除癌瘤幾乎是無可避免的，但應該如何選擇全部切除，還是局部切除？

曲婉婷乳癌｜視乎情況決定手術

醫生一般會視乎病人的腫瘤大小及乳房體積比例等因素，建議選擇哪一種切除手術。

例子：乳房較小的患者，就算腫瘤不大，局部切除的機會通常不高；又如腫瘤分散在乳房不同的地方，醫生通常會建議切除整個乳房。

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曲婉婷乳癌｜全乳切除

根據癌症基金會的資訊，全乳切除就是將整個乳房組織，包括皮膚及乳頭都切走；另一種則為切除乳房和鄰近的淋巴腺，甚至胸壁肌肉，一般適用於以下情況：

  • 乳房的硬塊很大

  • 癌細胞環繞在大面積的原位管道癌附近

  • 在乳房不同的部分都有癌細胞

曲婉婷乳癌｜硬塊切除

硬塊切除即指將乳房的硬塊和小部分周圍的組織切去。透過此手術所切除的乳房組織最少，只有很小的疤痕及凹痕。切除腫瘤時，醫生或會順道重組餘下的乳房組織以保持外觀。如患者同意，醫生亦會於另一邊乳房作相應調整。手術之後，切除的硬塊將送到化驗室在顯微鏡下檢驗。如果切除硬塊的周邊仍有癌細胞，乳癌復發的機會很大，或需再次進行切除手術。

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目前最多患者採用此方法，並會在術後配合放射治療，以減低復發機會。

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