關愛頑症凝聚社區 中西醫同台分享大腸癌術後調養及體質修復

大腸癌健康講座

大腸癌術後調養及癌症康復期的生活質素提升，是香港市民日益關注的健康課題。由醫療健康推廣協會（MHAF）主辦、協辦單位「伴您同行復康會」全力協調，並由華人藥業有限公司贊助的「腸路無阻 · 營在康復——了解大腸癌治療及術後中西醫調理」的講座於2026年7月8日在油麻地順利舉行，吸引了100位病友、照顧者及關注腸道健康的大眾出席，反應熱烈。 是次免費社區健康講座為「華人藥業贊助 – 癌症關愛計劃」系列講座的第二場，專為正處於治療期或康復期的大腸癌患者及其家屬而設。活動旨在透過中西醫學的結合，為患者提供全面的手術後護理、化療副作用管理、營養飲食策略與中醫體質修復知識。

大腸癌健康講座現場

大腸癌術後護理與化療副作用管理：專科醫生與中醫師的調理策略 講座邀請了外科專科醫生吳家健醫生及註冊中醫師鍾佩言醫師擔任主講嘉賓。吳家健醫生從西醫角度出發，深入淺出地解析了大腸癌手術後的腸道護理要點，並詳細講解了如何有效管理化療期間的噁心嘔吐、腹瀉、口腔潰瘍及疲勞等常見化療副作用。吳醫生更在會上提供專業的營養飲食策略，協助患者建立清晰的臨床抗癌與復原藍圖。 註冊中醫師鍾佩言醫師則從中醫角度分享「扶正固本，健脾和胃」的調養心得。針對大腸癌病友常見的腸道功能受損與化療副作用，鍾醫師現場手把手教學穴位按摩，親自示範如何溫和揉壓足三里穴、天樞穴、內關穴及中脘穴等黃金穴位，以疏通氣機、雙向調節腸道，達致舒緩腹脹、腹痛、噁心嘔吐及失眠等功效。在日常調養方面，鍾醫師提倡大腸癌病友切忌大補大燥，應以性質平和的藥膳「清潤平補」。針對癌症術後免疫力下降的問題，她剖析傳統靈芝及靈芝孢子在現代護理的應用，並講解食療補品如何重塑免疫屏障並減輕化療乏力。兩位講者的分享相輔相成，為出席者提供了中西合璧的大腸癌康復調理方案，全方位支援康復進程。

華人藥業鼎力支持 科研為本守護大眾健康 推動社區健康教育及支援頑症患者，需要社會各界的共同參與。本次講座得以順利舉行，有賴於華人藥業有限公司的鼎力贊助。成立於1988年的華人藥業，一直秉持「中西薈萃、科研為本」的理念，旗下品牌如「樂道」及「愛完全」在市場上廣受認可。 華人藥業始終走在中醫藥學現代化的前沿，長期與本港大學及科研機構開展緊密合作。無論是守護日常健康的「樂道三七」、「大學蟲草」、「大學靈芝」，還是專為抗頑保健而設的「大學褐藻糖膠」 、「大學靈芝孢子油」及「大學雲芝」，均運用了大學研究實證，以嚴謹的科研標準把控產品品質，為廣大關注健康人士提供專業科學的日常保健選擇。透過是次贊助，華人藥業以行動踐行ESG企業社會責任，更體現了其守護大眾健康的核心價值。

MHAF 推動醫療公關 專業講座服務惠及社群 除了華人藥業的贊助，本次活動亦得到了協辦單位「伴您同行復康會」的全力協助。這種跨界別的合作模式，正是醫療健康推廣協會（MHAF）一直倡導的理念。作為獲稅務局第88條豁免繳稅的註冊慈善機構，MHAF一直致力於推動香港市民，特別是長者、長期病患者及弱勢社群的身心健康。 作為專業的醫療衛教平台與醫療公關推廣機構，MHAF積極透過社區為本的健康衛教服務，提升市民對疾病預防及自我管理的認知。協會提供多元化的講座服務，涵蓋疾病預防、長者健康、職業健康、精神健康等多個範疇。其專業團隊包括專科醫生、中醫師、護士、營養師及物理治療師等，確保為社區提供最可靠的健康資訊。

MHAF將繼續秉持推廣醫療健康的使命，持續規劃更多不同主題的醫學健康活動。協會歡迎各大醫療專業團體、社福機構及熱心公益的企業攜手合作，透過舉辦社區健康講座等公益項目，共同提升大眾的健康意識。 如欲了解更多MHAF的公益活動、預約社區/企業講座服務，或探討社區健康合作，歡迎透過WhatsApp聯繫：+852 6109 7200 或電郵至[email protected]。讓我們攜手守護健康，重啟精彩人生！

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(資料由客戶提供)