IU受耳咽管開放症影響推遲演唱會 為何歌手更易患病？太瘦或減肥也高危？醫生拆解症狀及原因

相對於耳咽管閉鎖，其實耳咽管開放症並不常見，但多發於演藝圈不少名人身上，張邦彥推測，由於歌手長期要保持在苗條的狀態，讓他們更容易產生耳咽管開放症。另外他們因工作需要長期練歌，如處於缺水狀態，也較易患上耳咽管開放症。

IU耳疾｜醫生拆解成因及症狀

IU數年前因「耳朵不舒服，感覺有點不太一樣悶悶的」而求醫，被確診為耳咽管開放症；另日本歌后中島美加亦患有此病，並曾因此暫停演藝工作。

人的耳朵包括外耳、中耳及內耳3個部分，耳咽管是連接中耳與鼻的通道，負責平衡中耳與外界的氣壓，正常狀態下，耳咽管會長期處於閉合狀態，只在進食或吞口水時打開。

台灣耳鼻喉科主治醫生張邦彥指，一旦耳咽管鼻子出口處長期未有閉合，即患上耳咽管開放症。症狀包括：