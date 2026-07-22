IU受耳咽管開放症影響推遲演唱會 為何歌手更易患病？太瘦或減肥也高危？醫生拆解症狀及原因

IU(李知恩)昨日(7月20日)宣布因耳部疾病惡化，暫停下半年演藝工作，延期新專輯發行及9月演唱會。IU透露，自己長年受耳咽管開放症影響，就算持續接受治療並努力管理身體狀況仍受其他因素影響，近期更頻繁病發。有專科醫生提醒，雖然耳咽管開放症非常見耳疾，但就常出現在過瘦或突然過度減肥的人士身上。
IU耳疾｜中島美嘉也中招 為何藝人更易患病？
相對於耳咽管閉鎖，其實耳咽管開放症並不常見，但多發於演藝圈不少名人身上，張邦彥推測，由於歌手長期要保持在苗條的狀態，讓他們更容易產生耳咽管開放症。另外他們因工作需要長期練歌，如處於缺水狀態，也較易患上耳咽管開放症。
IU耳疾｜醫生拆解成因及症狀
IU數年前因「耳朵不舒服，感覺有點不太一樣悶悶的」而求醫，被確診為耳咽管開放症；另日本歌后中島美加亦患有此病，並曾因此暫停演藝工作。
人的耳朵包括外耳、中耳及內耳3個部分，耳咽管是連接中耳與鼻的通道，負責平衡中耳與外界的氣壓，正常狀態下，耳咽管會長期處於閉合狀態，只在進食或吞口水時打開。
台灣耳鼻喉科主治醫生張邦彥指，一旦耳咽管鼻子出口處長期未有閉合，即患上耳咽管開放症。症狀包括：
聽到自己的聲音很奇怪
清楚聽到自己呼吸聲
聽到很明顯的心跳聲
自己身體的聲音大到影響外界進來的聲音
覺得耳朵嗡嗡作響
由於症狀明顯，因此患者多會察覺並求醫，張邦彥指，耳咽管開放症偏向生理性問題，就算一直未有處理也不會造成太大的後遺症，不過如出現喪失聽力、中耳炎或耳膜破裂等情況時，應盡早求醫。