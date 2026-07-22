熱門搜尋:
禁煙 車Cam直擊 2026世界盃 網上熱話 結業潮 新店關注組 C觀點 芊御 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
健康
出版：2026-Jul-22 13:20
更新：2026-Jul-22 13:20

IU受耳咽管開放症影響推遲演唱會 為何歌手更易患病？太瘦或減肥也高危？醫生拆解症狀及原因

分享：
IU受耳咽管開放症影響推遲演唱會 為何歌手更易患病？太瘦或減肥也高危？醫生拆解症狀及原因

IU受耳咽管開放症影響推遲演唱會 為何歌手更易患病？太瘦或減肥也高危？醫生拆解症狀及原因

adblk4

IU(李知恩)昨日(720)宣布因耳部疾病惡化，暫停下半年演藝工作，延期新專輯發行及9月演唱會。IU透露，自己長年受耳咽管開放症影響，就算持續接受治療並努力管理身體狀況仍受其他因素影響，近期更頻繁病發。有專科醫生提醒，雖然耳咽管開放症非常見耳疾，但就常出現在過瘦或突然過度減肥的人士身上。

IU耳疾｜中島美嘉也中招 為何藝人更易患病？

相對於耳咽管閉鎖，其實耳咽管開放症並不常見，但多發於演藝圈不少名人身上，張邦彥推測，由於歌手長期要保持在苗條的狀態，讓他們更容易產生耳咽管開放症。另外他們因工作需要長期練歌，如處於缺水狀態，也較易患上耳咽管開放症。

耳朵聽力｜保持聽力健康方法（am730製圖） 耳朵聽力｜保持聽力健康方法（am730製圖） 耳朵聽力｜保持聽力健康方法（am730製圖） 耳朵聽力｜保持聽力健康方法（am730製圖） 耳朵聽力｜保持聽力健康方法（am730製圖） 耳朵聽力｜保持聽力健康方法（am730製圖）

IU耳疾｜醫生拆解成因及症狀

IU數年前因「耳朵不舒服，感覺有點不太一樣悶悶的」而求醫，被確診為耳咽管開放症；另日本歌后中島美加亦患有此病，並曾因此暫停演藝工作。

人的耳朵包括外耳、中耳及內耳3個部分，耳咽管是連接中耳與鼻的通道，負責平衡中耳與外界的氣壓，正常狀態下，耳咽管會長期處於閉合狀態，只在進食或吞口水時打開。

台灣耳鼻喉科主治醫生張邦彥指，一旦耳咽管鼻子出口處長期未有閉合，即患上耳咽管開放症。症狀包括：

adblk5

  • 聽到自己的聲音很奇怪

  • 清楚聽到自己呼吸聲

  • 聽到很明顯的心跳聲

  • 自己身體的聲音大到影響外界進來的聲音

  • 覺得耳朵嗡嗡作響

由於症狀明顯，因此患者多會察覺並求醫，張邦彥指，耳咽管開放症偏向生理性問題，就算一直未有處理也不會造成太大的後遺症，不過如出現喪失聽力、中耳炎或耳膜破裂等情況時，應盡早求醫。

ADVERTISEMENT

【👇送SKECHERS Back To School返學鞋👇】

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務