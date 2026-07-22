高血壓飲食｜控血壓兩周降中風風險近三成 即睇何謂得舒飲食法？

本港患高血壓的人數持續上升，或與現代人的飲食及生活習慣有關，因此患者必須嚴格控制飲食以降低血壓，並減少因血壓過高而出現的相關拼發症。 早於九十年代，美國國家衛生院已發表一個叫「得舒飲食」飲食法，其適用於所有成人，尤其是高血壓患者，有助維持心臟健康。

高血壓飲食｜兩周即減心血管病風險 美國衛生研究院證實，只要維持得舒飲食兩周，即可降低心臟病及中風的風險，減低由高血壓引起的心血管疾病15%；及由高血壓引起的中風27%。另外得舒飲食法也可幫助控制血糖及血脂等。 高血壓飲食｜ 甚麼是得舒飲食？ 得舒飲食的重點是低脂、低飽和脂肪及低膽固醇，目的是避免壞脂肪阻塞血管，並在飲食中增加幾種營養素的攝取，以預防及控制高血壓。 高鎂：改善胰島素的敏感度，降低血糖 高鉀：鉀是細胞中含量最高的礦物質，可降低鈉離子的作用

高鈣：協助心臟和肌肉收縮以及血液凝固等 高膳食纖維：阻隔單糖快速被血液吸收，改善胰島素抗性 高蛋白質：幫助肌肉生長，提升免疫力 低飽和脂肪酸：以免攝取過量而增加內生性膽固醇，增加動脈硬化的機會 高不飽和脂肪酸：降低飽和脂肪的作用，來源是種子或核果、各種植物油 得舒飲食中以蔬菜和水果為主，其次包括全穀類食品、魚類、家禽、果仁等，同時減少紅肉、添加糖飲品、甜食，特別是鹽分的攝取，對減重、降血壓有一定作用。

高血壓飲食｜血壓可降低多少？ 上述飲食建議對於血壓正常人士，可分別降低收縮壓(上壓)3mmHg及舒張壓(下壓)6mmHg。對於高血壓人士，則可分別降低11mmHg及6mmHg。如再配合減少鹽份(鈉質)的攝取量，降血壓的效果會更佳。