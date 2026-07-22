劇烈大聲吼叫後喉嚨不適兼頸梗 小心係罕見皮下氣腫

近日一名年輕女性經過下午長時間大聲呼喊後，晚間察覺喉嚨不適與頸部繃緊。患者本身無外傷、發燒或吞嚥困難等異狀。臺北市立聯合醫院和平婦幼院區災難醫學科主任高誌駿指出，經觸診與影像檢查發現患者頸部與胸部出現皮下氣腫，並合併縱膈腔氣腫情形。所幸該名患者生命徵象穩定，經觀察與支持性治療後症狀已逐漸改善。

氣腫聽起來嚇人 醫解自發性縱膈腔氣腫成因

高誌駿主任說明，此現象在臨床上稱為自發性縱膈氣腫。當合併發生皮下氣腫時，代表空氣可能沿著胸腔內組織間隙往頸部或胸壁皮下擴散。在年輕且無重大肺部疾病的患者身上，多數屬於罕見且可自行改善的狀況。胸痛、呼吸困難或皮下氣腫亦可能與氣胸、氣道損傷或食道破裂等嚴重疾病有關，仍需交由專業醫生進行鑑別評估不可輕忽。

劇烈咳嗽恐致肺泡破裂 注意「這幾項」危險警訊

高誌駿主任指出大聲喊叫、劇烈咳嗽、嘔吐、用力屏氣或劇烈運動，皆會讓胸腔內壓力突然上升。當肺泡承受壓力發生微小破裂時，空氣極可能進入縱膈腔並往皮下擴散。若從事上述活動後出現異常應提高警覺，高誌駿主任列出以下需盡快就醫的危險警訊：