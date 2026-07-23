Driscoll's士多啤梨涉PFAS超標 極難分解長期累積可危害健康香港也有售

全球最大漿果公司Driscoll's(怡顆莓)被指新鮮士多啤梨含有超標「永久性化學物質」PFAS，目前在美國陷入食品安全危機，遭美國多地消費者提起集體訴訟，Driscoll's的產品在內地及本港均有出售，因此引起廣泛關注。

士多啤梨超標｜驗出 8 種全氟和多氟烷基物質

據內媒《快消品》報道，本次訴訟由紐約州、紐澤西州、麻薩諸塞州(麻省)、伊利諾州共6名消費者聯合發起，並附上一份權威實驗室檢測報告，相關樣本檢測結果顯示，Driscoll's所販售的新鮮士多啤梨中共驗出8種全氟和多氟烷基物質(PFAS)，其含量已觸及歐盟、智利、韓國、俄羅斯等多國的禁藥標準。

全氟和多氟烷基物質(PFAS)是氟化有機化學品，廣泛用於許多不同種類產品，例如易潔廚具、防水衣物、洗髮水、油漆等，因其極難分解，長期累積在體內會危害健康，包括肝臟損傷、腎癌和新生兒先天缺陷等。