Driscoll's士多啤梨涉PFAS超標 極難分解長期累積可危害健康香港也有售

全球最大漿果公司Driscoll's(怡顆莓)被指新鮮士多啤梨含有超標「永久性化學物質」PFAS，目前在美國陷入食品安全危機，遭美國多地消費者提起集體訴訟，Driscoll's的產品在內地及本港均有出售，因此引起廣泛關注。
士多啤梨超標｜驗出8種全氟和多氟烷基物質
據內媒《快消品》報道，本次訴訟由紐約州、紐澤西州、麻薩諸塞州(麻省)、伊利諾州共6名消費者聯合發起，並附上一份權威實驗室檢測報告，相關樣本檢測結果顯示，Driscoll's所販售的新鮮士多啤梨中共驗出8種全氟和多氟烷基物質(PFAS)，其含量已觸及歐盟、智利、韓國、俄羅斯等多國的禁藥標準。
全氟和多氟烷基物質(PFAS)是氟化有機化學品，廣泛用於許多不同種類產品，例如易潔廚具、防水衣物、洗髮水、油漆等，因其極難分解，長期累積在體內會危害健康，包括肝臟損傷、腎癌和新生兒先天缺陷等。
訴狀也指出，Driscoll's以「最優質」為賣點，但卻刻意隱瞞士多啤梨有PFAS污染物殘留的問題，並希望勒令Driscoll's暫停涉事士多啤梨銷售，直至產品PFAS殘留達標，或在產品包裝上明確標示相關物質殘留訊息。
士多啤梨超標｜12種農藥殘留
美國消費者權益倡議組織Mamavation也對有關樣本進行檢驗，包括Driscoll's普通士多啤梨及有機認證士多啤梨，結果證實普通款士多啤梨共驗出12種農藥殘留，其中包含8種PFAS類超標物質。
而Driscoll's則回應指，相關投訴與檢測指控均毫無根據，並強調公司有完善的食品安全管控與合規體系，制定嚴苛質控標準，所有產品均嚴格遵守各地監管要求。