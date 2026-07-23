重病痊癒卻未能走出心理陰影 專家指出「醫療創傷」常被遺忘

罹患重病後，經歷長時間治療、重大手術或加護病房搶救，最終順利康復，常常被認為是振奮人心的勵志故事。不過，美國范德堡大學醫學院精神病學與行為科學James C. Jackson研究教授指出，不少患者可能留下不易察覺的「醫療創傷」(medical trauma)，有人甚至因此逃避就醫，形成潛在的健康威脅。他表示，從過去的文獻來看，曾入住加護病房的重症患者、生產過程困難或經歷緊急剖腹產的產婦、心臟驟停倖存者、曾發生過敏性休克、罹患癌症的患者等族群，創傷後壓力症候群(PTSD)的盛行率相對較高，但這類問題卻常被忽視。

專家說明何謂「醫療創傷」 可能演變成3身心疾患 Jackson教授日前接受美國心理學會(APA)Podcast節目Speaking of Psychology訪問時表示，提到創傷，多數人可能會聯想到戰爭、暴力或性侵害等事件，但治療過程也可能帶來類似的心理衝擊。他將「醫療創傷」定義為因艱難的就醫過程或治療經驗等所引發的身心困擾，目前並非正式精神疾病診斷名稱，但可能進一步發展成PTSD、焦慮症、抑鬱症等疾病。 如何判斷患者是否出現醫療創傷？專家：「逃避」現象最常見 Jackson教授表示，應關注醫療創傷相關症狀對生活造成哪些衝擊，例如是否影響工作、人際關係、家庭互動，或改變對健康的看法，但也強調不應設限，因為每個人的創傷經歷和程度都可能有所不同，應依據個別情況判斷。

醫療創傷最常見的表現是「逃避」，他觀察到，部分患者不願再前往醫療院所。例如，曾因心臟病被送往急診救治的患者可能對急診室產生恐懼、曾遭遇流產的婦女可能不想再踏入婦產科診間，這類族群未來再次出現健康問題時，可能也會抗拒就醫，導致延誤治療時機。

專家揭常見治療策略 「接納」變化與現狀共存 若患者已出現PTSD症狀，臨床上通常會採用延長暴露治療、認知處理治療、人際關係治療、心理動力治療等。Jackson教授表示，另外還有以「接納」為核心理念的「接納與承諾治療(ACT)」，雖然未必適用於所有PTSD患者，但臨床觀察到可應用於生活徹底被打亂、正努力適應現狀的人。 Jackson教授分享，自己患有強迫症，花了將近一年半的時間接受事實後，整體身心狀況才開始有所改變。他也常告訴患者，若面對這些「自己並不想要、也並非自己主動選擇」的狀況，與其等待它消失，不如嘗試接納改變，接著想辦法在新的情境下持續追求符合自身價值觀的生活方式。

治療應兼顧心理韌性 專家籲醫療團隊多主動關心患者 Jackson教授指出，不少患者在歷經重大疾病後，會對自己能存活下來表示心存感激，卻也可能同時飽受焦慮、憂鬱等問題困擾，這時患者可能會認為自己「不該抱怨」。對此他強調，這兩者之間並不衝突，患者應允許自己正視負面情緒，別再只是一味壓抑。 Jackson教授提醒，心理健康不該只是醫療照護的附加項目，而應成為治療流程中的重要一環。醫療人員應加強對醫療創傷的認識，留意患者完成治療後的心理健康狀況。舉例而言，創傷症狀常常需要一段時間後才會逐漸浮現，但這時患者可能已離開醫院，問題也常被忽略。此外，支持團體也是重要資源，他觀察到，與有相似經驗者交流、坦誠談論自身的困擾，可幫助患者從他人的身上找到支持力量，進一步重建生活與信心。