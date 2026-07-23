腳突然冰冷疼痛勿忽視！86歲婦人險截肢 醫生揭示血管急症警號

一名 86 歲女性，今年初因左下肢突然冰冷疼痛無力，被家人送往醫院。患者到院就醫時，左腳呈現明顯缺血現象，連足部脈搏都難以摸到，若血流無法及時恢復，恐將面臨組織壞死甚至截肢風險。 經國軍臺中總醫院心臟外科林敬惟醫生與其團隊檢查後，確認患者為「危急性下肢動脈缺血(Critical Limb-Threatening Ischemia，CLTI)」；更特殊的是，患者本身合併有慢性骨髓增生性疾病，長期有異常血小板增多問題，屬於容易形成血栓的高風險族群。 事實上，這並不是她第一次面臨血管阻塞危機。

3年前曾因血栓險失去左腿 今年再度復發 醫療團隊指出，患者3年前也曾因左下肢急性動脈血栓接受治療，當時透過微創經皮血管機械性取栓介入方式迅速恢復血流，並於大腿股動脈置放支架，術後快速恢復，生活功能維持穩定。 然而，由於她本身血液容易凝固，加上動脈硬化與高齡因素，原先置放於股動脈的支架內再次形成血栓，導致血流中斷。 「這類急性肢體缺血的黃金治療時間非常重要，拖得愈久，肌肉與神經壞死風險愈高。而且有時候不一定是血管打不通，真正危險的反而是肌肉組織長時間缺血缺氧。當細胞膜上的離子泵失靈、發炎細胞因子大量產生後，即使血流重新恢復，也可能引發嚴重發炎反應與脂質過氧化現象，進一步造成細胞損傷與凋亡。這就是所謂的『缺血再灌流傷害』，有些患者甚至因為嚴重的缺血再灌流傷害發生突發性的心跳休止而死亡。」主刀的心臟血管外科醫生林敬惟解釋。

經評估後，林敬惟醫生與其團隊再次以微創經皮血管機械性取栓介入方式清除阻塞的血栓，成功恢復下肢循環，患者術後疼痛與冰冷感迅速改善，順利保住肢體。 急性下肢動脈阻塞 是容易被忽略的血管急症！ 林敬惟醫生指出，下肢動脈血栓屬於血管急症之一，常因血栓突然堵住供應腿部的動脈，導致組織缺氧。 常見高危因素包括： 高齡、心房顫動、糖尿病、高血壓、高血脂、吸煙、動脈硬化、癌症或血液疾病造成的高凝血狀態。其中，部分慢性骨髓增生性疾病患者因血小板異常增多，會提高動脈與靜脈血栓風險，需長期追蹤並接受藥物治療。

腳突然冰冷、疼痛 別以為只是老化 急性肢體缺血常見症狀包括： 突發性劇烈疼痛(pain)、下肢冰冷蒼白(pallor)、麻木無力(paresthesia)、無法行走(paralysis)、摸不到脈搏 (pulselessness)，且由於部分高齡患者平時已有慢性腳麻、腳痠問題，反而容易忽略急性血流阻塞警訊，延遲就醫，等到病患或其家人發現患者肢體發紺顏色不正常時，往往已是處於面臨截肢高風險的狀態。 醫生提醒，若症狀是「突然發生」、且明顯單側持續惡化，應盡快送醫，避免錯過黃金治療時間。 血管治療從傳統開刀走向微創化介入

過去急性下肢動脈阻塞多需接受傳統開刀取栓，但隨著血管介入的科技進步，現今已有更多微創治療選擇，包括：

導管取栓(經皮機械性取栓)、氣球擴張術、血管支架、血栓溶解治療術。 醫療科技的進步讓部分患者可透過微創方式接受治療，對於部分高齡患者而言，可作為治療評估選項之一，實際治療方式仍須由醫生依個別病況評估。不過，林敬惟醫生也強調，治療方式仍需依病灶位置、阻塞時間、血管條件及病人整體狀況個別評估，有時傳統開放性手術仍有其必要性，有些患者甚至需要接受下肢動脈繞道手術才能夠保住肢體。

高風險族群應定期追蹤血管健康 國軍臺中總醫院心臟血管外科提醒民眾，若本身有： 動脈硬化、糖尿病、抽菸習慣、心律不整、血液疾病、曾有血栓病史，應定期接受血管相關檢查，並注意是否有：

走路時容易出現腿痠不適(間歇性跛行)、下肢冰冷、傷口不易癒合、持續性腳痛，及早發現、及早治療，才能降低截肢與失能風險。 「很多病人以為腳痛只是退化，但其實可能是血管正在求救。」林敬惟醫生表示，隨著高齡化社會來臨，周邊血管疾病將愈來愈常見，建立正確健康觀念並及早就醫，對維持肢體功能與生活品質都相當重要。