心悸與心律不整有何分別？心臟痛衝入急症室為甚麼不用住院？醫生一文解析清楚！

心臟是身體最重要的器官，出現任何異常症狀都會讓人緊張不已，不少人一出現胸悶、胸痛、心悸等，就會擔心是否需要趕快就醫。心臟科劉中平醫生指出，若感到有疑似心絞痛的症狀，確實可能與急性心血管事件，如心肌梗塞有關，嚴重時甚至可能引發猝死，因此醫學界也常宣傳應盡速求醫，若症狀嚴重應考慮直接前往急症室，不過他在門診也常遇到患者反映，明明覺得症狀表現屬於緊急狀況，趕到急症室後醫生卻評估毋須住院治療，常讓患者與家屬感到不安。為何臨床會有這樣的評估？劉醫生也為大家一一解析。

劉中平醫生說明，隨著醫療儀器和藥物治療的發展，臨床也有更多元的治療策略，同時近年來醫療人力與病床資源有限，且不必要住院可能耗費患者的時間、增加院內感染風險，因此臨床上會將適合的患者安排轉至門診治療。他也強調，即使未住院，透過後續門診治療，醫生也將持續追蹤病情，毋須過度焦慮。

心悸是症狀、心律不整是可能原因 醫教如何區分

另外，劉中平醫生分享，門診時也常遇到部分患者認為心律不整比心悸要嚴重得多。心律不整和心悸之間究竟有甚麼差別？對此他說明，從醫學角度來看，兩者其實高度相關，「心律不整」指的是心臟跳動頻率不穩定，可能過快、過慢，或忽快忽慢。當心臟跳動與平常不同時，患者便會感受到胸口有撞擊感，或「一下一下被推擠」的感覺，這些情況都被統稱為「心悸」症狀。

劉中平醫生指出，對心臟科醫生而言，心悸是一種症狀表現，心律不整則是引發心悸的可能原因之一。針對部分人認為心律不整比心悸更嚴重，他也提醒，嚴重的心律不整確實可能危及生命，但心悸亦是可大可小，同樣可能是暈眩、心臟驟停甚至猝死的先兆，因此臨床上醫生不會輕忽任何相關症狀，都需一併評估與處理。他也表示，臨床觀察發現，部分心悸或心律不整的患者可能對身體變化較敏感，醫生會盡量協助安撫，並請患者配合檢查和評估流程，以確認是否為嚴重的心臟疾病、避免日後發生憾事。