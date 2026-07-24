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健康
出版：2026-Jul-24 13:30
更新：2026-Jul-24 13:30

韓國醫美｜台女赴韓醫美 打膠原蛋白後腫脹兩個月未消 額頭下巴現結節 附醫生解釋

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韓國醫美｜台女赴韓醫美 打膠原蛋白後腫脹兩個月未消 額頭下巴現結節 附醫生解釋(有片)

韓國醫美｜台女赴韓醫美 打膠原蛋白後腫脹兩個月未消 額頭下巴現結節 附醫生解釋(有片)

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韓國醫美價錢比港台更便宜，近年吸引不少人飛到韓國旅行順便進行醫美療程，不過到外地做任何醫療程序亦有風險。日前就有一名台灣女生前往韓國進行醫美療程，注射一個韓國本地品牌的膠原蛋白增生劑，結果隔天臉部開始腫脹，其後額頭及下巴位置更出現大量結節，非常恐怖！

韓國醫美｜數十粒結節兩個月未消

該女生在threads上分享，指自己本來滿心期待，未想到最後卻變成一場惡夢。她分享自己在510日到明洞一間醫美診所接受某牌子的膠原蛋白增生劑，沒想到一周後全臉變得非常腫脹，與原來的樣子簡直判若兩人。但惡夢未完，再過一周後她的額頭及下巴開始出現數十粒結節，維持兩個月仍未消腫，「每天照鏡子都在懷疑自己，摸得到、看得到，那種焦慮真的沒經歷過的人不會懂。」

她以今次的慘痛經歷提醒其他人，「如果這篇文章能讓一個人，在做決定前願意多查一點資料、多了解可能的風險，那我分享這段經歷就值得了。醫美可以改變外表，但一次錯誤的選擇，可能改變的是每天的心情。」

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韓國醫美｜醫生提醒醫美要找有信譽醫生

台灣皮膚專科醫生張引碩亦有留言，他指膠原蛋白增生劑，例如童顏針等，屬不可逆的治療，一旦任何一個環節出錯，都會讓結節風險提升，提醒「微整型注射的治療，建議在信任的診所，找有口碑、有經驗、專業經歷足夠的醫生操作。」

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