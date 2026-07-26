腎臟病｜做運動做到要洗腎？食完藥運動 熬夜後重訓恐致命 醫生揭5招常見高風險行為

做運動也可致洗腎？有醫生指出，雖然運動有益身心，但如果運動時配合不適當的狀態或行為，也可能會影響到腎臟健康，例如服藥後運動或熬夜後重訓等，甚至會有致命的風險。醫生指出，有5大高風險行為較常見，容易在運動中影響腎臟健康。

腎臟病｜做運動做到要洗腎？ 腎臟科專科醫生洪永祥在其facebook專頁上分享指，近年來運動風氣日益興盛，正確且規律的體能活動對腎臟健康具有保護作用。然而，不當的運動行為卻可能對腎臟造成急性損傷，甚至導致需要透析治療的腎衰竭。以下是5項與運動相關的腎臟高風險行為： 1. 運動期間飲用含糖手搖飲 運動過程中，身體因排汗而流失水分，腎臟血流量已相對減少。此時若攝取高濃度含糖飲料，果糖代謝途徑會引發細胞內脫水與急性發炎反應，進一步加劇腎臟缺血狀態。根據《美國腎臟病學會臨床期刊》的研究，此類行為可能誘發急性腎損傷。

2. 熬夜或生病狀態下進行高強度重量訓練 《新英格蘭醫學期刊》的臨床報告中指出，當身體處於過度疲勞、睡眠不足或感染狀態時，肌肉組織的耐受性會顯著下降。在此條件下進行高強度訓練，可能導致大範圍的肌肉細胞壞死，釋放大量肌球蛋白進入血液，進而堵塞腎小管，引發橫紋肌溶解症及急性腎損傷。 3. 服用止痛藥後進行運動 非類固醇消炎止痛藥(NSAIDs)會抑制腎臟的血管擴張能力，減少腎臟血流量。當運動進一步導致體液流失時，腎臟缺血風險將被顯著放大。

4. 在高溫悶熱環境中運動 頂級醫學期刊《柳葉刀》指出，當環境溫度過高、通風不良時，身體核心溫度會迅速上升，血液重新分配至皮膚以促進散熱，導致內臟與腎臟的血液供應顯著減少。即使未達到中暑程度，此類熱壓力仍可能造成腎臟微循環障礙，長期或重複暴露下可能損害腎功能。 5. 於空氣品質不佳時進行戶外運動 《美國腎臟病學會雜誌》的長期追蹤研究已指出，運動時呼吸量顯著增加，若空氣中細懸浮微粒(PM2.5)濃度超標，此類顆粒可經由肺泡進入血液循環，引發全身性血管發炎與氧化壓力，進而損害腎絲球的過濾功能，加速腎功能退化。

洪醫生建議，運動是保持健康的重要方式，但需建立在適當的環境與身體條件上。運動前應確保水分充足、身體無不適、環境通風良好且空氣品質合宜。