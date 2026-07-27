把握最後機會 補種HPV疫苗

衛生防護中心為2004至2008年出生女性推出一次性HPV疫苗補種計劃，將於今年底完結。目前仍有約四成合資格女性未接種第一劑疫苗，由於兩劑疫苗須最少相隔5個月接種，亞洲和大洋洲婦產科聯合會腫瘤科委員會主席(AOFOG Oncology Committee Chair)、婦科腫瘤科專科醫生謝嘉瑜籲把握最後機會，建立保護屏障預防HPV相關疾病，包括子宮頸癌。 謝嘉瑜表示，逾九成子宮頸癌由HPV感染引起，「本港2023年便錄得576宗子宮頸癌新症，以及173宗死亡個案。當中不乏20至30歲年輕女性，所以不可以自恃年輕，以為事不關己。」

感染十分常見 HPV感染十分常見，大部分有性經驗人士一生中均有機會接觸到HPV病毒。雖然大部分感染可由自身免疫系統清除，但持續感染高風險HPV病毒的話，便會增加子宮頸癌、陰道癌、外陰癌、肛門癌，以及部分頭頸癌的風險。世衛亦為子宮頸癌定下目標，希望於2030年前達到90%女童於15歲前完成HPV疫苗接種；70%女性定期接受篩查；90%患者得到適切治療。

連續5年0死亡 接種HPV疫苗是預防子宮頸癌的有效措施，保護率達九成。英國最新研究發現，2020至2024年間，20至24歲女性(疫苗覆蓋率88%至91%)錄得零子宮頸癌死亡案例，亦是首次連續5年無人死於子宮頸癌；而25至29歲群組(疫苗覆蓋率51%至87%)，子宮頸癌死亡率亦大幅下降69%。結果同時顯示，覆蓋率愈高，保護效果愈理想。 同時定期篩查 要妥善預防子宮頸癌，除接種疫苗外還須定期接受篩查，包括HPV檢測及抹片檢查。謝嘉瑜指，子宮頸癌發展以年計，篩查有助及早發現癌前病變及早處理，但不宜完全依賴篩查，「若有較高危的癌前病變，或須手術切除部分子宮頸；如重複多次同類手術，子宮頸變短或致不能支持懷孕而容易流產、早產；子宮頸的疤痕、纖維化也可能影響生育，故建議疫苗、篩查、安全性行為三管齊下預防子宮頸癌。」