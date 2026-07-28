失眠成因｜40歲男長期失眠求醫揭1晚餐習慣所致 醫生教3招KO失眠睡更好

身體很疲倦但卻一直睡不著？有醫生分享一宗案例指，一名40歲男因長期失眠而求醫，結果醫生發現這個問題是由患者的1種晚餐習慣所致。醫生指出，有3大建議有助改善失眠問，並提高失眠。

失眠成因｜40歲男長期失眠求醫揭1晚餐習慣所致 重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，常見主訴失眠的患者，多數人將原因歸於壓力、焦慮或生活節奏。不過，臨床觀察顯示，部分患者的睡眠障礙可能與晚餐的內容與時間密切相關。 該名男子是科技業主管，他曾嘗試褪黑激素、白噪音與冥想應用程式改善長期失眠問題，但亦不見效。經問診後發現他經常於晚間九點後進食，內容以燒烤、油炸類與啤酒為主。黃醫生強調，此類飲食型態在失眠患者中並不罕見，且可能與夜間生理狀態的改變有關。

每晚晚餐吃的食物，都會對整晚的睡眠結構造成影響，特別是以下食物： 高油脂類食物

重鹹食物

紅肉

油炸類

酒精類 這類食物會令身體進入運轉狀態，令身體無法進入真正的休息模式。所以即使患者疲勞至極，但躺上床卻覺得胸口發熱、胃脹及心跳加速，甚至有人會胃酸倒流。

失眠成因｜晚餐與睡眠的關係 一篇發表於《European Journal of Nutrition》的研究，針對肥胖成人進行為期14天的追蹤，紀錄其晚餐內容與睡眠品質之間的關聯。結果顯示，晚餐中高比例油炸食物、紅肉、酒精與高膽固醇飲食，與當晚睡眠品質下降呈統計上顯著相關。該研究亦指出，睡眠品質較差者，隔日早餐傾向選擇高糖、高熱量食物，膳食纖維攝取也更差，形成惡性循環。同時，這類人也會常常伴隨有以下病症與習慣： 胃酸倒流

睡眠窒息症

肥胖

酒精習慣 失眠成因｜改善睡眠品質靠3種食物？

而在這個研究下，睡眠品質更好的受試者的晚餐有以下3大特徵： 適量碳水化合物

橄欖油

富含Omega-3脂肪酸的魚類(如三文魚、沙甸魚) 不過，黃醫生指出，並不代表進食以上食物就可以推有優質睡眠，原因分別是： 碳水化合物：部分研究指出適量碳水化合物可能影響血清素與褪黑激素路徑，但此效應受攝取量、時間點、升糖指數及個體代謝狀態影響，不宜過度簡化為「碳水有助睡眠」。

橄欖油：目前缺乏直接證據支持橄欖油具助眠效果。其可能效益來自於整體地中海飲食模式所帶來的抗發炎與代謝穩定作用。

Omega-3脂肪酸：雖有部分文獻探討其對睡眠的潛在影響，但現有證據尚不足以將其歸類為「助眠補充劑」，其效果可能因個體差異而異。

失眠成因｜2類食物對睡眠影響 黃醫生指表示，高油脂與酒精類食物在夜間攝取時，可能透過以下機制干擾睡眠： 胃排空延遲：高脂肪食物延長胃部排空時間，使消化系統在凌晨仍處於活躍狀態。 胃酸倒流風險增加：油膩與酒精類食物可能誘發或加重夜間胃酸倒流。 交感神經活化：酒精雖具初期鎮靜作用，但代謝過程中可能引發夜間覺醒與睡眠結構破碎。 體溫調節干擾：消化過程產生的熱能可能影響核心體溫的自然下降節律，延遲入睡。 失眠成因｜3大醫生建議改善失眠

後來，黃醫生沒有開服安眠藥給該名患者，而是建議： 提前晚餐時間：盡量於睡前3至4小時完成晚餐，給予足夠的消化時間。 調整晚餐內容：減少油炸、高脂肪、紅肉與酒精的攝取，增加蔬菜、全穀類與優質蛋白質的比例。 減少喝酒：拒絕用喝酒幫助睡眠。 結果兩星期後他表示自己半夜醒來次數已減少。 失眠的成因多元，並非所有個案皆與飲食有關。然而，對於晚餐時間偏晚、內容以高油脂或酒精為主者，調整進食習慣可能是改善睡眠品質的有效切入點。若長期失眠且調整飲食後仍未改善，則應進一步評估其他潛在生理或心理因素，而非僅將問題歸因於單一飲食因子。