年輕中風患者 曾用抗精神病藥風險較高？醫生：研究僅見關聯 勿自行停藥

近期一項芬蘭研究發現，年輕缺血性中風患者若在中風前曾使用抗精神病藥物，後續再次發生血管事件或死亡的風險可能較高。不過，林口長庚醫院自殺防治中心主任、精神科副教授級主治醫生張家銘提醒，這項回溯性世代研究只能顯示兩者存在關聯，無法直接證明抗精神病藥物導致中風或預後變差，患者勿因看到研究結果自行停藥，仍應由醫生依精神症狀、過往病史及代謝風險評估合適的藥物與劑量。 這項研究於2026年刊登在《歐洲神經學期刊》(European Journal of Neurology)，研究團隊分析芬蘭赫爾辛基年輕中風登記資料庫，納入966名曾發生首次缺血性中風的15歲至49歲患者，其中55人在中風前曾使用抗精神病藥物，另有67人在中風後才開始使用。研究發現，中風前用藥者日後出現血管事件或全因死亡的風險較高；中風後才開始使用者，則未觀察到相同關聯。

用藥與中風風險難拆解 患者本身狀況可能不同 張家銘主任表示，過去已有不少研究探討抗精神病藥物與腦血管事件之間的關係，但不同研究的對象、藥物種類、劑量及分析方式不一，解讀結果時須格外謹慎，因為不同研究設計可能得到不同結果，因此這類研究較適合作為風險提醒，而非直接推論抗精神病藥物一定會增加中風或死亡風險。今年這項研究聚焦年輕中風患者，但其身體狀況、精神疾病類型及背後高危因素，也未必能直接套用至所有服藥者。

他指出，部分抗精神病藥物的確可能造成體重增加、血糖升高或其他代謝問題，長期下來可能間接影響心血管健康，因此患者若確實須接受治療，醫生會綜合評估是否曾有中風病史，和體重、血糖、血脂有無過高及其他相關風險，在能控制症狀的前提下，選擇較合適的藥物與劑量，而非因潛在風險全面排斥用藥。臨床上會使用抗精神病藥物的中風病史者，通常原本就有特定精神或行為方面的問題，例如情緒躁動或衝動，或合併妄想等較嚴重症狀。這類患者本身的精神症狀、疾病嚴重度及共病情形，可能原本就與未使用抗精神病藥物者不同，因此很難單獨拆解究竟是精神疾病本身、藥物，還是其他健康因素影響預後。

中風可能直接影響情緒 失能打擊也可能引發抑鬱 事實上，中風可能直接影響情緒、認知或判斷與表達能力，張家銘醫生提到，中風後出現情緒改變甚至演變為中風後抑鬱症(Post-Stroke Depression, PSD)，原因大致可能來自兩方面。第一種與腦部病灶的位置及受損程度有關；另一種則與中風造成的衝擊有關，患者可能因行動不便、進食或如廁需他人協助，甚至失去原有工作與生活自理能力，進而產生挫折感、焦慮或抑鬱，醫療團隊會依實際病況安排治療。不過，中風本身就可能造成動作緩慢、肢體不協調及判斷力下降，部分相關表現也可能與抗精神病藥物造成的副作用混淆，增加臨床判斷與後續家庭照護的難度。

出現疑似副作用應覆診評估 勿自行停藥或增加劑量 不過他也提醒，患者服藥後若動作明顯比原先更慢、走路不穩或容易跌倒，應回診向醫生反映，由醫生綜合判斷是中風後遺症、疾病變化還是藥物反應，並視情況調整治療方式。每名患者對藥物的反應也不盡相同，患者若對藥物有疑慮，或服藥後出現持續或較明顯的不適症狀，都應及早與醫生討論，切勿自行停藥、減藥或增加劑量，以免精神症狀復發，甚至影響後續醫療處置。 【本文獲「 健康醫療網 」授權轉載。】