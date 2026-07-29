每日1個牛油果食半年！研究觀察LDL粒子下降 估計心臟病風險降4%

不少人認為牛油果富含好油脂，有助於心血管健康。美國一項最新研究發現，成人若連續6個月每天食用1個牛油果，即使體重及腰圍沒有明顯改變，血液中的低密度脂蛋白(LDL)粒子濃度仍有所下降，預估與心臟病風險降低約4%有關。不過，研究觀察的是心血管風險相關指標的變化，並非直接證實可降低心臟病發生率。

每天 1 個牛油果吃半年 LDL 粒子濃度下降 這項研究由美國賓州州立大學(Penn State University)營養科學系團隊進行，成果於今年6月刊登於《臨床脂質學雜誌》(Journal of Clinical Lipidology)。研究團隊分析「日常飲食與牛油果試驗(Habitual Diet and Avocado Trial)」臨床試驗資料，將受試者分為兩組，一組連續6個月每天食用1個牛油果，另一組則維持原有飲食習慣，比較兩組受試者心血管風險相關指標的變化。結果顯示，連續6個月每天食用1個牛油果者，血液中的低密度脂蛋白(LDL)粒子濃度下降，預估可對應約4%的心臟病風險下降，不過受試者的體重及腰圍並未出現顯著改變。

LDL 粒子數愈多 心血管疾病風險可能愈高 低密度脂蛋白粒子(LDL particles)與一般健康檢查多測量的「壞膽固醇」低密度脂蛋白膽固醇(LDL-C)並不完全相同。研究第一作者賈娜薇達馬尼(Janhavi Damani)表示，假設兩個人的低密度脂蛋白膽固醇濃度相同，低密度脂蛋白粒子數較多的一方，心血管疾病風險仍可能較高。她解釋，這是因低密度脂蛋白粒子較易穿透動脈血管壁並促進斑塊形成，當斑塊逐漸累積，可能造成動脈粥樣硬化，進而增加心血管疾病風險。

研究方式更貼近日常飲食 仍待更多文獻驗證 值得注意的是，研究期間受試者除了增加牛油果攝取外，其餘飲食內容並未刻意調整。研究資深作者克莉絲汀娜彼得森(Kristina Petersen)表示，過去研究多是在研究人員完整控制受試者飲食內容下進行，本次研究則更貼近一般人的真實生活情境，即使維持原有飲食習慣，增加牛油果攝取仍可能有助於改善部分心血管風險相關指標。這項研究為透過日常飲食降低心臟病風險提供新的證據，不過研究團隊也坦言，本次觀察到的低密度脂蛋白粒子濃度及膽固醇改善幅度並不大，仍需更多研究進一步確認是否能轉化為長期心血管疾病風險下降。