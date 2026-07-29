白蝕或伴隨共病與心理壓力 醫生：跨科護理兼顧身心需求

白蝕(Vitiligo)並非只是皮膚出現白色斑塊的外觀問題，而是一種與免疫系統失衡相關的慢性疾病。除了影響外觀外，患者也可能面臨心理壓力、自信受挫，以及其他自體免疫疾病共病的風險。為提升病友對疾病的認識，高雄榮民總醫院皮膚科日前舉辦「與希望同行，醫路相伴：白蝕跨科醫療與日常自信全指南」健康講座，結合皮膚科、新陳代謝科及專業美容團隊，分享白蝕照護、共病管理及日常外觀護理等內容，協助病友了解疾病及相關護理資源。

白蝕是一種自體免疫疾病 不只是皮膚變白 皮膚科主任魏楷哲醫生表示，許多人對白蝕仍存在誤解，以為只是黑色素減少造成的外觀問題，甚至擔心具有傳染性。事實上，白蝕是一種慢性自體免疫疾病，患者自身免疫系統會錯誤攻擊黑色素細胞，使皮膚逐漸失去色素，因此不具有傳染性，也不是衛生習慣不佳所造成。 近年研究逐漸釐清其致病機轉，認為活化的CD8⁺ T細胞及IFN-γ(干擾素γ)相關發炎訊號，會持續攻擊黑色素細胞，造成色素流失。因此，近年部分標靶治療也朝向調控免疫反應方向發展，提供白蝕治療更多治療選項。

白蝕不僅影響皮膚 也應留意共病風險 皮膚科林佳樺醫生指出，白蝕患者罹患其他自體免疫疾病的機率高於一般族群，其中以甲狀腺疾病較為常見；此外，也可能合併斑禿、第一型糖尿病及惡性貧血等疾病。因此，目前國際治療指引建議，白蝕患者除接受皮膚治療外，也應依個人狀況評估是否需要接受相關共病檢查及長期追蹤。 講座同時也邀請新陳代謝科莊琬琦醫生分享甲狀腺疾病的臨床症狀、抽血檢查、後續治療及日常照護，希望協助病友了解相關疾病照護。

從疾病治療到生活照護 兼顧身心需求 除了疾病治療外，白蝕對患者的影響也可能來自心理與社交壓力。研究顯示，白蝕患者生活品質的下降，不一定與病灶面積成正比，即使病灶範圍不大，只要出現在臉部、手部等容易被看見的位置，就可能影響求職、人際互動、自我形象及社交參與。因此，近年醫界愈來愈重視全人照護，除了控制疾病活動，也希望兼顧患者心理健康、生活品質及社會適應。 本次講座也邀請資生堂社會關懷美容團隊分享外觀修飾、遮瑕技巧及日常保養，提供病友日常外觀照護參考，協助減輕外觀帶來的心理壓力。

跨科整合照護 提供多元治療選項 院方表示，目前提供白蝕相關治療資源，包括照光治療、外用及口服藥物，以及標靶外用藥物等治療選項，並整合跨科醫療團隊，依患者病況及需求評估適合的治療方式。 魏楷哲主任表示，除疾病治療外，也希望透過病友教育、跨科合作及衛教推廣，協助患者建立正確疾病觀念，了解白蝕可透過適當治療、持續追蹤及規律照護進行管理，協助病友面對疾病，維持生活品質。 【本文獲「 健康醫療網 」授權轉載。】