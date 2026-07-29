生蛇｜生蛇生一圈會致命？生在2部位才最高危！營養師教4招飲食降併發症風險

生蛇也會致命？有營養師指出，坊間傳聞「繞一圈會致命」是無稽之談，因為皮疹出現在身體2個部位併發症出現的風險可能更高。營養師建議，有4大飲食有助縮短病程，並降併發症風險。

生蛇｜生蛇生一圈會致命？

營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，其實「生蛇長一圈會致命」說法並無科學根據，而且帶狀皰疹(Herpes Zoster)真正的威脅，並非皮疹的外觀，而是其可能引發的帶狀皰疹後神經痛，此為一種持續數周至數月的劇烈神經性疼痛，嚴重影響生活品質。

高敏敏解釋指，帶狀皰疹的病原體與水痘相同，均為水痘帶狀皰疹病毒。初次感染時表現為水痘，康復後病毒並未完全清除，而是潛伏於神經節中。當人體免疫功能下降時，病毒可能再度活化，沿神經路徑擴散，表現為單側的帶狀皮疹與神經痛。由於病毒是沿著神經分布，所以會以圈狀形態出現。她強調，要注意如果皮疹出現在臉部或眼睛周圍，其併發症風險會更高更危險，特別是免疫力低人士。若水泡出現在眼部周圍(眼帶狀皰疹)，可能危及視力，需立即就醫。