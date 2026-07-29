生蛇｜生蛇生一圈會致命？生在2部位才最高危！營養師教4招飲食降併發症風險

生蛇也會致命？有營養師指出，坊間傳聞「繞一圈會致命」是無稽之談，因為皮疹出現在身體2個部位併發症出現的風險可能更高。營養師建議，有4大飲食有助縮短病程，並降併發症風險。
生蛇｜生蛇生一圈會致命？
營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，其實「生蛇長一圈會致命」說法並無科學根據，而且帶狀皰疹(Herpes Zoster)真正的威脅，並非皮疹的外觀，而是其可能引發的帶狀皰疹後神經痛，此為一種持續數周至數月的劇烈神經性疼痛，嚴重影響生活品質。
高敏敏解釋指，帶狀皰疹的病原體與水痘相同，均為水痘帶狀皰疹病毒。初次感染時表現為水痘，康復後病毒並未完全清除，而是潛伏於神經節中。當人體免疫功能下降時，病毒可能再度活化，沿神經路徑擴散，表現為單側的帶狀皮疹與神經痛。由於病毒是沿著神經分布，所以會以圈狀形態出現。她強調，要注意如果皮疹出現在臉部或眼睛周圍，其併發症風險會更高更危險，特別是免疫力低人士。若水泡出現在眼部周圍(眼帶狀皰疹)，可能危及視力，需立即就醫。
生蛇｜生蛇3大階段症狀
一旦患上帶狀皰疹，症狀會因病程階段而異：
初期(1至3天)
此階段常被忽略。
單側軀幹(如胸部、腹部或頭頸部)出現局部刺痛、灼熱感或深層神經痛。
感到就如拉筋拉傷、神經痛。
皮膚表面尚未出現紅疹。
急性爆發期(發病後3至7天)
單側軀幹出現紅色斑丘疹，隨後轉為簇集性水泡。
此時神經痛最為劇烈(常被描述為「像被電擊」或「針刺」)
恢復期(數周至數月)
水泡逐漸結痂脫落
部分患者仍殘留持續性神經痛
生蛇｜營養師教4招飲食降併發症風險
高敏敏指出，帶狀皰疹的病程涉及神經修復與組織癒合，適當的營養支持有助於縮短病程並降低併發症風險。有助於修復的營養素包括：
高蛋白質(雞肉、魚肉、雞蛋、豆腐)：提供組織修復所需的胺基酸。
維他命C(番石榴、奇異果、橙)：具抗氧化與抗發炎作用。
維他命B群(全穀類、深綠色蔬菜、瘦肉)：參與神經修復與能量代謝。
鋅(生蠔、南瓜子、堅果)：有助於傷口癒合與免疫功能維持。
她提醒，患者應避免的飲食：
高糖食物(含糖飲料、甜點)：可能加劇發炎反應。
高油脂與加工食品(油炸物、香腸、火腿)：可能延緩組織修復速度。
生蛇｜3類人及早打疫苗
另外，帶狀皰疹的發病率與年齡呈正相關，且復發風險隨免疫力波動而增加。她建議，以下族群應考慮接種帶狀皰疹疫苗：
50歲以上成年人
長期處於高壓或疲勞狀態者
患有慢性疾病(如糖尿病、腎臟病)者
曾罹患帶狀皰疹者(復發風險仍存在)
疫苗無法完全杜絕感染，但可顯著降低發病率與後遺神經痛的嚴重程度。