老化｜常在冷氣房會流失水分恐加速老化 醫生揭8大症狀是缺水不是老

以為變老其實缺水？有醫生指出，近日有不少患者表示自己出現疲勞或頭暈等症狀，並誤以為是與年事已高有關，但其實是身體缺水所致。在夏天在户外固然會流失水分，但在室內也可能會流失水分，導致加速老化。醫生指出，有8大症狀代表身體缺水，而不是年紀變大。

老化｜常在冷氣房會流失水分恐加速老化 營養功能醫學專家劉博仁醫生在其facebook專頁上分享指，近期不少患者主訴疲勞、頭暈、精神不濟，甚至心悸與姿勢性眩暈。多數人直覺認為這是老化或過度勞累所致。然而，經過詳細問診後，一個常見卻經常被低估的共同點逐漸浮現，就是水分攝取不足。 夏季高溫環境下，人體經由排汗、呼吸甚至皮膚蒸散所分流失的水，遠超過多數人的認知。即使身處冷氣房，水分仍持續經由呼吸與皮膚蒸發流失。當身體的水分儲備逐漸降低時，循環系統、代謝途徑與神經傳導的效率皆會受到影響。

值得注意的是，口渴並非水分不足的早期指標。當大腦發出口渴訊號時，身體通常已處於輕度脫水狀態。此現象在年長者中尤為明顯，因口渴感受機制隨年齡增長而逐漸鈍化，導致部分長者在水分不足時仍未產生主動飲水的動機。 老化｜ 醫生揭8大症狀是缺水不是老 水分不足的症狀往往非特異性，容易被歸因於其他原因。常見徵兆包括： 慢性疲勞感

頭暈、頭痛

專注力不足

站立時眩暈或心悸

便秘

尿液顏色偏深

肌肉痙攣

心悸 上述症狀的共通點為，在常規檢查中未必有明顯異常，但透過水分補充後，部分症狀可獲得緩解。

老化｜飲咖啡 茶也可補充水分？ 對於咖啡與茶是否能替代水的問題，劉醫生表示，咖啡與茶飲雖含有水分，但若作為主要水分來源，可能因咖啡因的利尿效應影響水分平衡，且常伴隨糖分與添加物的額外熱量負荷。水仍是最理想的水分補充來源。若大量流汗，則可適度補充含電解質的飲品，以維持體內礦物質平衡。 一般成年人可依體重(公斤)× 30至35毫升作為每日水分攝取的基本參考值。以70公斤的成人為例，每日約需2,100至2,450毫升。炎熱天氣、運動、發燒或長時間戶外活動時，需適度增加補充量。

另外，尿液顏色也可以為自己簡易評估是否補充充足： 淡黃色至透明：水分補充充足

偏深黃色(帶有濃烈氣味)：代表身體可能處於水分不足狀態 劉醫生指出，許多被歸因於老化的不適，其實可能源於水分不足。人體約60%由水分組成，參與血液循環、營養運輸、體溫調節與代謝廢物排除等關鍵功能。維持適當水分攝取，是成本最低且最易執行的健康管理策略之一。下次感到疲憊或頭暈時，不妨先喝一杯水，觀察身體的反應。有時候，身體需要的並非藥物，而是最基礎的水分補充。