抗癌蔬菜｜6大抗癌蔬菜曝光 西蘭花、羽衣甘藍及椰菜均上榜

近年愈來愈多人患上癌症，或與我們不健康的生活習慣有關，過去不少研究也指出，平時多食蔬菜可抗氧化並有助防癌。只要多食以下6大抗癌蔬菜，就有助抗氧化及抗癌！

羽衣甘藍與西蘭花一樣，屬於十字花科蔬菜，除了硫代葡萄糖苷及蘿蔔硫素外，也含有維他命C、K、葉黃素、玉米黃素及類胡蘿蔔素，可清除體內的自由基，以減低細胞受損的風險。

根據世界癌症研究基金會(WCRF)與美國癌症研究所(AICR)整理的相關研究中，西蘭花成為冠軍，皆因它屬於十字花科蔬菜，含有大量硫代葡萄糖苷、蘿蔔硫素，有效活化體內解毒酵素系統，發揮強效抗氧化與對抗發炎反應。

大蒜對於消化道癌症有更明顯的功用，因其含有大蒜素及多種含硫化合物，研究顯示，經常食用大蒜的人士可降低患上腸癌、胃癌等消化道癌症的風險。不過建議在烹調大蒜前先將大蒜拍碎並靜止十分鐘，才可令大蒜素釋出。

6 大平價抗癌蔬菜排行榜第四名：椰菜

來到第4位，除了大蒜外依然是十字花科蔬菜的天下！椰菜同樣含有異硫氰酸酯、硫代葡萄糖苷，當切開或咀嚼後可轉化為活性物質，促進體內解毒酵素活性，具強抗氧化作用。

6 大平價抗癌蔬菜排行榜第五名：蘆筍

蘆筍含有葉酸、維他命K及C，含高膳食纖維，其營養密度高，可提供飽腹感，維持腸道健康及減少毒素停留。

6 大平價抗癌蔬菜排行榜第六名：菠菜

菠菜中含有葉酸、維他命C及E、β-胡蘿蔔素、葉黃素等，可降低腸癌及肺癌風險，另外葉酸也有助DNA正常合成與細胞生長。