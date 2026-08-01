落雨鼻敏感｜一落雨就狂鼻塞打乞嗤 鼻噴劑恐愈噴愈塞！醫生揭4招改善情況

常落雨導致鼻敏感纏身？有耳鼻喉科醫生指出，近日常常下雨，有很多患者表示自己的日常常出現鼻塞和打乞嗤等的症狀，他提醒，不建議使用「一噴就通」的鼻噴劑，因為這種鼻噴劑只有霎時的緩解，甚至會恐愈噴愈塞。醫生指出，有4大方法有助改善這種情況。

落雨鼻敏感｜一落雨就狂鼻塞打乞嗤 醫生揭4招改善情況

耳鼻喉科醫生蔡明劭在其facebook專頁上分享指，在診所中發現許多患者表示，在陰雨天下常常會出現一早起床就連打十幾個噴嚏，衛生紙一張接一張，鼻水流不停；到了晚上，鼻子又塞到只能用嘴巴呼吸，輾轉難眠等的情況，這些患者一般都會懷疑自己是感冒。但蔡醫生表示，如果這些問題出現超過兩個星期，且沒有發燒，有可能是過敏所致，而不是感冒。

濕濕冷冷的天氣正是過敏性鼻炎最活躍的季節。很多患者以為鼻子過敏就是吃藥、噴藥，但真正控制得好的患者，往往都做對了以下4件事：