落雨鼻敏感｜一落雨就狂鼻塞打乞嗤 鼻噴劑恐愈噴愈塞！醫生揭4招改善情況

常落雨導致鼻敏感纏身？有耳鼻喉科醫生指出，近日常常下雨，有很多患者表示自己的日常常出現鼻塞和打乞嗤等的症狀，他提醒，不建議使用「一噴就通」的鼻噴劑，因為這種鼻噴劑只有霎時的緩解，甚至會恐愈噴愈塞。醫生指出，有4大方法有助改善這種情況。
落雨鼻敏感｜一落雨就狂鼻塞打乞嗤 醫生揭4招改善情況
耳鼻喉科醫生蔡明劭在其facebook專頁上分享指，在診所中發現許多患者表示，在陰雨天下常常會出現一早起床就連打十幾個噴嚏，衛生紙一張接一張，鼻水流不停；到了晚上，鼻子又塞到只能用嘴巴呼吸，輾轉難眠等的情況，這些患者一般都會懷疑自己是感冒。但蔡醫生表示，如果這些問題出現超過兩個星期，且沒有發燒，有可能是過敏所致，而不是感冒。
濕濕冷冷的天氣正是過敏性鼻炎最活躍的季節。很多患者以為鼻子過敏就是吃藥、噴藥，但真正控制得好的患者，往往都做對了以下4件事：
1.環境控制
塵蟎最喜歡潮濕的環境，下雨天就是牠們的繁殖旺季。建議定期清洗床單、枕套，並使用除濕機將室內濕度控制在50%以下。許多患者光是改善睡眠環境，早上的噴嚏就少了一大半。
2. 幫鼻子「洗澡」
很多人每天洗臉、洗頭，卻忽略了鼻子每天吸入大量灰塵與過敏原。使用生理食鹽水進行鼻腔沖洗，將鼻腔內的分泌物和過敏原沖掉，再使用鼻噴劑，效果通常會比直接噴藥好得多。
3. 正確使用鼻噴劑
不少患者都是鼻塞到受不了才拿出噴劑應急。事實上，類固醇鼻噴劑的作用比較像「日常保養」，需要規律使用才能慢慢降低鼻黏膜的發炎反應，而非一噴就通。至於那種「一噴就通」的鼻噴劑，真的不建議天天使用，否則容易產生「反彈性鼻塞」，愈噴愈塞。
4. 不怪天氣
如果你的鼻塞一年四季都很嚴重、永遠固定塞同一邊，或已經影響睡眠、開始打呼，甚至睡覺只能用嘴巴呼吸，那可能就不只是過敏了。鼻中隔彎曲、下鼻甲肥厚、鼻息肉，甚至睡眠呼吸中止症，都有可能是背後真正的原因。許多患者治療多年未見改善，最後找出根本問題後，反而輕鬆許多。
蔡醫生表示。鼻子過敏不是抵抗力差，也不代表只能忍耐一輩子。只要方法對了，生活品質真的可以大幅改善。