夏季易心神不寧？中醫：每日按壓保健「4穴位」

若大量流汗、水分補充不足，血液相對濃縮，也可能增加心血管負擔，因此更應注意補充水分及避免長時間暴曬。

大暑節氣已到，每年這個時候，氣溫將攀升至全年高峰。恩主公醫院中醫內科主任廖唯宇提醒，此時不只要預防中暑、多補充水分而已，依《黃帝內經》的養生觀點，夏季屬心，大暑更是順應節氣、養心調神的重要時機。

《黃帝內經》還提到夏日應「使志無怒」，意指夏季養生除了照顧身體，也要調整情緒。現代人生活步調快、精神壓力大，若再遇上酷暑，更容易出現心神不寧、睡眠品質下降等情形，因此「養心」不只是養心臟，更是照顧整體身心狀態。

廖唯宇主任表示，夏季高溫會使血管擴張、心臟輸出增加；若大量流汗、水分補充不足，血液相對濃縮，也可能增加心血管負擔，因此更應注意補充水分及避免長時間曝曬。尤其睡眠不足、工作壓力大，以及高血壓、心律不整等慢性病患者，更應留意身體警訊。

常用穴位包括內關穴、神門穴、勞宮穴及足三里等。內關穴有助於寧心安神、緩解胸悶；神門穴可改善睡眠品質；勞宮穴有助清瀉心火；足三里則可補氣健脾、改善夏季容易出現的疲倦感。黃敬仁主任指出，一般門診會依個人體質搭配針灸治療，效果更為直接。

藉由夏季調理心神的時機，恩主公醫院中醫針傷科主任黃敬仁表示，除了注意生活作息，平時也可適度按壓穴位，每次約3至5分鐘，作為日常保健的一部分。

「三伏貼」調整體質 改善過敏及慢性咳嗽

除了養心，藉由一年中陽氣最旺盛的夏令期間，也是中醫「冬病夏治」的重要時機。廖唯宇主任表示，「三伏貼」便是中醫把握夏季旺盛的陽氣，以辛溫中藥貼敷於特定穴位來調整體質，有助於改善過敏性鼻炎、氣喘、慢性咳嗽及虛寒體質等問題。

廖唯宇主任提醒，今年三伏貼療程至八月底止，建議有過敏性鼻炎、氣喘、慢性咳嗽或虛寒體質等困擾的人士，把握一年只有一次的調理時機，及早至中醫門診評估。