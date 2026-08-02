40歲後增肌｜重訓後30至60分鐘最關鍵 必做5件事 唔止攝取蛋白質

肌肉並非在訓練時產生，而是在訓練過後的恢復過程中修復並生長。而40歲後增肌過程往往比年輕時較慢，故訓練後30至60分鐘內做好以下5件事，就可以順利將重訓帶來的刺激，好好轉移到肌肉之上，不會浪費。

對剛訓練完的肌群進行20至30秒的伸展或使用滾筒放鬆。

訓練後身體處於高壓、心率偏高且交感神經高度活化的狀態。及早讓身體脫離此狀態，才能盡快啟動恢復。

做法：在洗澡時進行冷熱交替。

先用溫熱水沖洗1分鐘，再切換至冷水沖洗30秒，重複4至5個循環(總共約6到8分鐘)。

要注意的是，避免運動後立即進行「長時間冰浴(冷水浸泡)」，因為研究指出劇烈的冷刺激會抑制促進肌肉合成的mTor訊號；而冷熱交替淋浴則能在不阻礙肌肉生長的狀況下，達到促進循環、減輕肌肉痠痛的效果。

3. 攝取完整蛋白質

運動後需要啟動肌肉蛋白質合成。雖然亮胺酸(Leucine)是啟動合成的訊號，但身體仍需要全部9種必需氨基酸作為原料，才能真正構建新肌肉。