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健康
出版：2026-Aug-02 11:30
更新：2026-Aug-02 11:30

40歲後增肌｜重訓後30至60分鐘最關鍵 必做5件事 唔止攝取蛋白質

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40歲後增肌｜重訓後30至60分鐘最關鍵 必做5件事 唔止攝取蛋白質

40歲後增肌｜重訓後30至60分鐘最關鍵 必做5件事 唔止攝取蛋白質

肌肉並非在訓練時產生，而是在訓練過後的恢復過程中修復並生長。而40歲後增肌過程往往比年輕時較慢，故訓練後3060分鐘內做好以下5件事，就可以順利將重訓帶來的刺激，好好轉移到肌肉之上，不會浪費。

1. 透過「主動降溫」調節神經系統

訓練後身體處於高壓、心率偏高且交感神經高度活化的狀態。及早讓身體脫離此狀態，才能盡快啟動恢復。

做法：做510分鐘低強度活動。

  • 先以慢走讓心率逐漸平復。

  • 對剛訓練完的肌群進行2030秒的伸展或使用滾筒放鬆。

  • 配合刻意深呼吸(呼氣時間比吸氣長)，並放下手機、聆聽放鬆的音樂，藉此啟動副交感神經，幫助身體進入恢復模式。

2. 進行「冷熱交替淋浴」

高強度訓練後免疫系統會暫時下降。淋浴不僅能清潔，還能利用物理療法加速恢復。

做法：在洗澡時進行冷熱交替。

  • 先用溫熱水沖洗1分鐘，再切換至冷水沖洗30秒，重複45個循環(總共約68分鐘)

要注意的是，避免運動後立即進行「長時間冰浴(冷水浸泡)」，因為研究指出劇烈的冷刺激會抑制促進肌肉合成的mTor訊號；而冷熱交替淋浴則能在不阻礙肌肉生長的狀況下，達到促進循環、減輕肌肉痠痛的效果。

3. 攝取完整蛋白質

運動後需要啟動肌肉蛋白質合成。雖然亮胺酸(Leucine)是啟動合成的訊號，但身體仍需要全部9種必需氨基酸作為原料，才能真正構建新肌肉。

做法：攝取3040克優質完整蛋白質，例如雞肉、牛肉、魚肉、雞蛋、希臘優格或高品質的乳清/酪蛋白粉。

健身｜40歲以上增肌必食7種食物（am730製圖） 健身｜40歲以上增肌必食7種食物，牛肉（am730製圖） 健身｜40歲以上增肌必食7種食物，雞胸（am730製圖） 健身｜40歲以上增肌必食7種食物，希臘乳酪（am730製圖） 健身｜40歲以上增肌必食7種食物，蛋白粉（am730製圖） 健身｜40歲以上增肌必食7種食物，蛋（am730製圖） 健身｜40歲以上增肌必食7種食物，藜麥（am730製圖） 健身｜40歲以上增肌必食7種食物，牛油果（am730製圖）

4. 補充蛋白質時「搭配碳水化合物」

碳水化合物能引發更強烈的胰島素分泌反應。胰島素有助於將營養素送入細胞、減少肌肉分解，並與蛋白質產生協同效應，營造更佳的合成代謝環境。

做法：在乳清蛋白中加入香蕉、在希臘優格中加入水果，或是在雞胸肉旁搭配白飯。

5. 運動後立即服用5克「肌酸」

研究指出，在運動後立即攝取肌酸，不論在改善身體組成或力量提升上，效果都優於運動前攝取。

做法：運動後肌肉的血流量增加、胰島素敏感度提高，此時細胞最容易吸收營養，因此建議將每日的35克肌酸調整至運動後服用。

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