不同年齡吊單槓要吊多久？教練揭開各年齡參考值 握力都是健康指標

許多人到健身室或公園時，都曾挑戰過「拉單槓(dead hang)」。美國健身教練指出，拉單槓同時考驗握力、核心肌群、背部及肩膀等部位肌肉穩定度，除了有助於提升上半身肌耐力與肩關節活動度外，握力也與日常活動能力及健康老化有關，不過每個人的懸掛時間仍會受到個別身體狀況影響，不必一味與他人比較。

拉單槓只練手部肌肉？專家：也與肩膀及核心肌群有關 拉單槓不只訓練手部肌肉，美國雜誌《健康》(Health)報導，紐約健身工作室「FORM Fitness」共同創辦人、私人教練法蘭辛．德爾加多－盧戈(Francine Delgado-Lugo)表示，拉單槓是雙手以正握方式抓住單槓、雙臂自然伸直懸掛，過程中核心肌群須持續出力，同時避免身體晃動，屬於考驗核心肌群、背部及肩膀等部位肌肉與握力的全身性訓練。 德爾加多－盧戈教練說，這些被訓練到的肌肉組織，也有助於日常生活中的姿勢控制，例如站姿、坐姿及行動平衡，並在搬運重物等日常活動時提供較佳的身體穩定性。尤其隨著年齡增長，維持良好的握力相當重要，過去已有研究指出，握力較佳者通常具有較好的日常生活功能，也與較低住院風險及較長壽命有關。

維持多久才算正常？ 20 歲以上人士可參考這標準 由於目前並沒有像掌上壓或仰臥起坐一樣，具有廣泛公認的拉單槓懸掛時間標準，不過根據德爾加多－盧戈教練多年的訓練經驗，她提供不同年齡層的參考值。20至50歲族群若能懸掛約30秒，可視為初學者程度；30至60秒屬於中等；超過60秒則可視為進階表現。至於50歲以上族群，懸掛10至20秒屬於初學者；20至45秒屬於中等；超過45秒則可視為進階表現。 但德爾加多－盧戈教練提醒，每個人的表現仍會受到體重、身體活動度及是否熟悉動作等因素影響，甚至單槓粗細及手掌是否容易流汗，都可能影響懸掛時間，同時也考驗心理耐受力。她表示，這項動作隨著時間拉長，也許會讓人感到相當不舒服，因此除了個人能力外，也需一定程度的意志力，才能撐得下去。