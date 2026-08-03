椰子油漱口助「排毒」？搭配生酮飲食成潮流 醫生提醒飲油養生4迷思

近年來椰子油被不少人視為「養生聖品」，甚至衍生出喝油保養、油漱口等健康風潮。Kate Patton營養師透過美國克里夫蘭診所(Cleveland Clinic)官網指出，椰子油的熱量和脂肪含量，與同樣被認為有益健康的橄欖油相似，但其脂肪成分主要是飽和脂肪，而飽和脂肪與壞膽固醇升高有關。秀傳醫療體系中部院區黃士維院長則提醒，坊間流傳的喝油養生觀念存在不少迷思，包括將椰子油視為減肥聖品、相信油漱口能排毒等，都應謹慎看待。

營養師比較椰子油與橄欖油 差異在「脂肪種類」 Patton營養師說明，椰子油與橄欖油最大的差別在於脂肪組成，其中橄欖油富含不飽和脂肪酸，是地中海飲食的重要成分之一，被認為與「壞膽固醇」，即低密度脂蛋白(LDL)降低、身體發炎反應減少有關，有益心臟健康。相較之下，椰子油則以飽和脂肪為主，有研究顯示，飽和脂肪攝取過多則可能增加壞膽固醇，進而提升心血管疾病風險。 Patton營養師指出，雖然不建議完全避免攝取飽和脂肪，但在日常飲食中可盡量以不飽和脂肪取代飽和脂肪。她也提醒，即使是較健康的油品，脂肪含量仍較高，且日常飲食中也有不少食物同樣含有脂肪，因此使用油品時仍須注意整體攝取量。

喝油養生流行 醫生：勿隨意跟風！拆解常見 4 大迷思 針對近年盛行的椰子油養生熱潮，黃士維院長提醒，大眾不應忽視與「喝油養生」有關的健康風險，尤其高血脂或有心血管疾病病史者、正在服用降血脂藥物者、有膽囊疾病或脂肪吸收障礙者，以及老年族群更要多加留意。他也整理出4項常見迷思： 1. 椰子油是減肥聖品，大量食用而不必擔心發胖？ 黃士維院長指出，椰子油超過九成屬於飽和脂肪，每湯匙熱量達120大卡，雖然其中含有中鏈脂肪酸，代謝速度相對較快，但熱量並不會「憑空消失」，仍可能對健康造成影響。如果經常將椰子油當保健品猛吃，部分人還可能出現腸胃不適或腹瀉等情況，應考慮調整這樣的飲食習慣。

2. 「用油漱口」可以排毒？ 黃士維院長表示，人體毒素主要由肝臟與腎臟負責代謝，目前研究僅顯示油漱口可能對口腔菌相有輕微影響，但效果低於一般漱口水。若用油漱口不慎吸入油脂，還可能增加吸入性肺炎風險，老年人應提高警惕。 3. 追求健康就應盡量「去油」？ 黃士維院長指出，油脂是人體必需營養素，參與脂溶性維生素吸收、細胞膜構成及荷爾蒙合成等多項重要生理功能。油脂本身不是「壞東西」，關鍵在於油脂種類與分量，「選錯油、吃過量，才是傷身的根源。」