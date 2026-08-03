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出版：2026-Aug-03 09:00
更新：2026-Aug-03 09:00

減肥｜減肥主食唔食飯可以食咩？營養師推介33種全穀雜糧減重穩血糖

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SPRING 16

減肥｜減肥主食唔食飯可以食咩？營養師推介33種全穀雜糧減重穩血糖

若不吃白飯，還可以用甚麼作主食？有營養師指出，白飯屬於營養學中的澱粉(碳水化合物)來源，但是精緻澱粉卻容易讓血糖起伏較大，所以，她推介33種全穀雜糧，不但有助減重，更可以穩定血糖。

減肥｜減肥主食唔食飯可以食咩？ 甚麼是「全穀」？

營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，吃飯不只是填飽肚子，更決定身體血糖、體力與腸道健康。其實只要將每日主食的三分之一以上換成「未精製五穀雜糧」，身體就會變得更健康。她解釋指，全穀是指保留「麩皮、胚乳、胚芽」完整結構的穀類，營養價值遠高於精製白米。主要營養成分包括：

  • 蛋白質

  • 碳水化合物

  • 維他命A(增進皮膚健康)

  • 維他命B群(維持能量代謝)

  • 膳食纖維(促進腸道蠕動)

減肥｜營養師推介33種全穀雜糧減重穩血糖

營養師高敏敏推薦，以下33種優質全穀雜糧及其好處：

米類：

  • 糙米：保留麩皮與胚芽，纖維與礦物質比白米高，有助穩定血糖。

  • 胚芽米：口感接近白米，營養升級，適合全穀入門者。

  • 小米：富含鎂與鐵，適合日常補充元氣。

  • 紅米：含天然植化素，幫助抗氧化。

  • 黑米：花青素含量亮眼，對心血管健康有益。

  • 紫米：抗氧化力佳，適合煮飯或甜湯。

  • 五穀米：多種穀物混合，營養更全面。

  • 十穀米：纖維量再升級，增加飽足感。

麥類：

  • 燕麥：β-葡聚醣豐富，有助於降低膽固醇。

  • 蕎麥：不含麩質，對腸胃負擔較低。

  • 小麥：提供植物性蛋白質，適合高活動量族群。

  • 大麥：有助腸道好菌生長，促進消化。

  • 藜麥：蛋白質品質佳，含多種胺基酸。

    • 豆類：

    • 紅豆：富含鉀與纖維，有助於消水腫。

    • 綠豆：清爽好消化，夏天也很適合。

    • 花豆：礦物質含量高，口感紮實。

    • 皇帝豆：澱粉與蛋白質兼具，當主食很剛好。

    • 鷹嘴豆：植物蛋白代表，適合健身族群。

    • 扁豆：穩定血糖，有助延長飽足感。

    • 豌豆：維他命與纖維兼顧。

    • 蠶豆：富含葉酸，對造血有幫助。

    根莖類：

    • 番薯：纖維高，促進腸道順暢。

    • 薯仔：鉀含量豐富，正確份量不怕胖。

    • 南瓜：β-胡蘿蔔素多，對皮膚健康加分。

    • 山藥：幫助消化，腸胃弱族群友善。

    • 芋頭：澱粉細緻，但份量要控制。

    • 蓮藕：多酚與纖維兼具，爽脆有口感。

    • 蓮子：溫和滋補，適合煮湯或甜品。

    其他穀雜糧：

    • 粟米：含抗氧化植化素，當主食要留意份量。

    • 薏仁：促進代謝，有助減少水分滯留。

    • 荸薺：清甜爽口，纖維含量不低。

    • 栗子：碳水含量高，適合當能量來源。

    • 菱角：低脂肪，口感清香。

    食物營養｜白飯升糖指數高 糙米、紅米、黑米邊個最健康？（am730製圖） 食物營養｜白飯升糖指數高 糙米、紅米、黑米邊個最健康？（am730製圖） 食物營養｜白飯升糖指數高 糙米、紅米、黑米邊個最健康？（am730製圖） 食物營養｜白飯升糖指數高 糙米、紅米、黑米邊個最健康？（am730製圖）

    減肥｜6大全穀雜糧好處

    營養師高敏敏表示，當把主食換成全穀雜糧，就會為身體帶來以下好處：

    1. 血糖更穩，不影響精神

    2. 飽足感更久

    3. 腸道蠕動順暢，排便穩定

    4. 能量代謝提升

    5. 體態管理更友善

    6. 營養密度更高

    她提醒，從一餐開始，逐步替換全穀雜糧，腸胃會更容易適應。記得搭配足量蔬菜與優質蛋白質，營養才能真正均衡，身體也會給你最好的回應 。

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