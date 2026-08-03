減肥｜減肥主食唔食飯可以食咩？營養師推介33種全穀雜糧減重穩血糖

若不吃白飯，還可以用甚麼作主食？有營養師指出，白飯屬於營養學中的澱粉(碳水化合物)來源，但是精緻澱粉卻容易讓血糖起伏較大，所以，她推介33種全穀雜糧，不但有助減重，更可以穩定血糖。

減肥｜減肥主食唔食飯可以食咩？ 甚麼是「全穀」？ 營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，吃飯不只是填飽肚子，更決定身體血糖、體力與腸道健康。其實只要將每日主食的三分之一以上換成「未精製五穀雜糧」，身體就會變得更健康。她解釋指，全穀是指保留「麩皮、胚乳、胚芽」完整結構的穀類，營養價值遠高於精製白米。主要營養成分包括： 蛋白質

碳水化合物

維他命A(增進皮膚健康)

維他命B群(維持能量代謝)

膳食纖維(促進腸道蠕動) 減肥｜營養師推介33種全穀雜糧減重穩血糖

營養師高敏敏推薦，以下33種優質全穀雜糧及其好處： 米類： 糙米：保留麩皮與胚芽，纖維與礦物質比白米高，有助穩定血糖。

胚芽米：口感接近白米，營養升級，適合全穀入門者。

小米：富含鎂與鐵，適合日常補充元氣。

紅米：含天然植化素，幫助抗氧化。

黑米：花青素含量亮眼，對心血管健康有益。

紫米：抗氧化力佳，適合煮飯或甜湯。

五穀米：多種穀物混合，營養更全面。

十穀米：纖維量再升級，增加飽足感。 麥類： 燕麥：β-葡聚醣豐富，有助於降低膽固醇。

蕎麥：不含麩質，對腸胃負擔較低。 小麥：提供植物性蛋白質，適合高活動量族群。 大麥：有助腸道好菌生長，促進消化。 藜麥：蛋白質品質佳，含多種胺基酸。 豆類： 紅豆：富含鉀與纖維，有助於消水腫。

綠豆：清爽好消化，夏天也很適合。

花豆：礦物質含量高，口感紮實。

皇帝豆：澱粉與蛋白質兼具，當主食很剛好。

鷹嘴豆：植物蛋白代表，適合健身族群。

扁豆：穩定血糖，有助延長飽足感。

豌豆：維他命與纖維兼顧。

蠶豆：富含葉酸，對造血有幫助。

根莖類： 番薯：纖維高，促進腸道順暢。

薯仔：鉀含量豐富，正確份量不怕胖。

南瓜：β-胡蘿蔔素多，對皮膚健康加分。

山藥：幫助消化，腸胃弱族群友善。

芋頭：澱粉細緻，但份量要控制。

蓮藕：多酚與纖維兼具，爽脆有口感。

蓮子：溫和滋補，適合煮湯或甜品。 其他穀雜糧： 粟米：含抗氧化植化素，當主食要留意份量。

薏仁：促進代謝，有助減少水分滯留。

荸薺：清甜爽口，纖維含量不低。

栗子：碳水含量高，適合當能量來源。

菱角：低脂肪，口感清香。